Panza llena... de cocaína: cae preso por comerse 1kg de droga

Un pasajero de un ómnibus fue detenido por la Gendarmeria en un control en el Peaje Molle Yaco, en la provincia de Tucumán, debido a la ingesta de un kilo de cocaína para su traslado.

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Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas , el hombre manifestó poseer dolores abdominales en el ómnibus y, ante esa situación, lo trasladaron al hospital más cercano en donde pudieron observar la presencia de los envoltorios ingeridos mediante placas radiográficas.

Teniendo en cuenta la peligrosidad sanitaria de esa modalidad de traslado de droga, el ciudadano fue derivado a un hospital en la capital de Tucumán donde estuvo bajo los controles médicos correspondientes y evacuó las 95 cápsulas ingeridas.

El ómnibus, que fue detenido en el control del Peaje Molle Yaco, provenía de San Salvador de Jujuy y dirigía a la provincia de Mendoza. Tras lo sucedido, se dispuso el secuestro de la droga que tenía origen boliviano y la detención de la persona que la transportaba.