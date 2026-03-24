Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

La Dirección de Protección informó que durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo se emitió una alerta amarilla, debido a que se espera prevé la ocurrencia de viento del sector sur para los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También para el este de la Provincia
De esta manera, detallaron que el área será afectada por vientos del sector sur con velocidades entre 30 y 45 km/h con ráfagas que pueden alcanzar los 85 km/h.
La institución recomendó ante cualquier situación de emergencia comunicarse al 911, 100 Bomberos o 103 de Protección Civil.
Recomendaciones por alerta de vientos fuertes:
- Prestar atención a su alrededor (cables caídos, ramas, objetos sueltos).
- Cerrar y asegurar puertas y ventanas.
- Manejar con precaución mantener la distancia entre vehículos y la velocidad mínima.
- No detenerse debajo de árboles ni elementos sujetados a edificios (carteles, marquesinas, toldos, etc.)
- Tener siempre a mano linternas cargadas.