Alerta amarilla por ráfagas de 85 km/h: cuándo llega el viento sur y a qué zonas afectará

La Dirección de Protección informó que durante la madrugada de este miércoles 25 de marzo se emitió una alerta amarilla, debido a que se espera prevé la ocurrencia de viento del sector sur para los departamentos 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. También para el este de la Provincia