domingo 22 de marzo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
En Mendoza

Una nena abrió la puerta de su casa y fue atacada a tiros

La Policía está investigando un posible ajuste de cuenta con los padres de la menor de 11 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una niña de 11 años fue baleada este sábado por la tarde en el departamento mendocino de Godoy Cruz, en un violento episodio que es investigado por la Policía y que podría estar vinculado con un tiroteo ocurrido días atrás en la misma zona.

Lee además
capital: una nena termino con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada por un colectivo
Lamentable

Capital: una nena terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada por un colectivo
cuatro patovicas de un bar terminan presos: los acusan de matar a un hombre
Gravísimo

Cuatro patovicas de un bar terminan presos: los acusan de matar a un hombre

El hecho se registró alrededor de las 19:20 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal. Vecinos del lugar alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar a un hombre que escapaba corriendo inmediatamente después de los disparos.

Según relató la madre de la menor a los efectivos policiales, todo comenzó cuando alguien golpeó la puerta de la casa. Su hija salió a atender y, en ese momento, se produjeron los disparos que la dejaron herida en una mano y en una pierna. La escena generó conmoción en el barrio, donde los vecinos intentaron asistir rápidamente a la víctima.

En un primer momento, la menor fue trasladada por sus familiares al Hospital Lencinas. Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado dispuso su derivación al Hospital Notti, donde quedó internada. Los médicos constataron que presentaba heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y en una de sus manos, por lo que permanece bajo observación.

En el lugar del ataque trabajó personal de la Policía de Mendoza, junto a efectivos de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica. Durante las pericias, se hallaron varias vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que permitió avanzar en la reconstrucción del hecho.

Además, se realizó un relevamiento en viviendas y comercios cercanos con el objetivo de obtener imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a identificar al agresor y establecer la secuencia del ataque.

De acuerdo con los testimonios recabados, el sospechoso vestía una campera azul con capucha y una bermuda de jean. Tras efectuar los disparos, huyó a pie y hasta el momento no ha sido detenido, por lo que es intensamente buscado por las autoridades.

La causa fue caratulada como “lesiones con arma de fuego” por el Ministerio Público Fiscal. Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el ataque guarda relación con un tiroteo ocurrido la semana pasada en la calle Renato Della Santa, también en Godoy Cruz.

Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un conflicto previo, en el que la menor habría resultado herida de manera circunstancial.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta y conmovida por lo sucedido, a la espera de avances en la investigación que permitan esclarecer el hecho y dar con el responsable.

Fuente: Infobae

Temas
Seguí leyendo

Javier Milei se reunió con Viktor Orbán en Hungría y habló sobre la inmigración: "Cuando no se adapta al lugar, se convierte en invasión"

Murió Ernesto Cherquis Bialo, una de las grandes plumas del periodismo deportivo

La mamá de E. aseguró que se la llevaron porque "tenía el body al revés y mal puesto"

Sin VPN ni trucos raros: qué apps remplazan a Magis TV en Argentina

Gravísimo: entrenador argentino de fútbol imputado por abuso sexual, grooming y corrupción de menores

Nena de 2 años hallada en Cosquín: qué se sabe del caso y cómo avanza la investigación

ANMAT prohibió el uso y la venta de un repelente

Flybondi abrió retiros voluntarios como parte de "un rediseño organizacional"

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
cuatro patovicas de un bar terminan presos: los acusan de matar a un hombre
Gravísimo

Cuatro patovicas de un bar terminan presos: los acusan de matar a un hombre

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20
Investigación

El sobrepaso a un camión, la maniobra que desató la triple tragedia en Ruta 20

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal
Siniestro vial

Triple tragedia en Ruta 20: tres personas murieron tras protagonizar un choque frontal

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20
En 9 de Julio

Triple tragedia: dolor y conmoción a metros del desastre en Ruta 20

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

Entre leones: quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera
Historias que nacen en el potrero

Entre "leones": quién es el niño que salió de Trinidad y lo busca Estudiantes para cumplir su sueño de jugar en Primera

Te Puede Interesar

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento
Relevamiento

La ruta del asado en el Gran San Juan: de $5.500 a más de $25.000 y los descuentos en las carnicerías de un departamento

Por David Cortez Vega
La sede central de OSSE es parte del Eje Cívico de la ciudad. video
Día Mundial del Agua

El gigante azul de la Ignacio de la Roza: los secretos detrás del edificio de OSSE

Capital: una nena terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada por un colectivo
Lamentable

Capital: una nena terminó con un fuerte golpe en la cabeza tras ser atropellada por un colectivo

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20
9 de Julio

Identificaron a la joven familia que murió en la triple tragedia en Ruta 20

La Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa se prepara para una edición muy especial.
Todo lo que tenés que saber

XXXV Cabalgata de la Fe a la Difunta Correa: nuevo punto de salida, campeón inédito y expectativa de convocatoria récord