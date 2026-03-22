Una nena abrió la puerta de su casa y fue atacada a tiros

Una niña de 11 años fue baleada este sábado por la tarde en el departamento mendocino de Godoy Cruz , en un violento episodio que es investigado por la Policía y que podría estar vinculado con un tiroteo ocurrido días atrás en la misma zona.

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El hecho se registró alrededor de las 19:20 en una vivienda ubicada en la intersección de las calles Martín Coronado y El Carrizal. Vecinos del lugar alertaron al 911 tras escuchar varias detonaciones de arma de fuego y observar a un hombre que escapaba corriendo inmediatamente después de los disparos.

Según relató la madre de la menor a los efectivos policiales, todo comenzó cuando alguien golpeó la puerta de la casa. Su hija salió a atender y, en ese momento, se produjeron los disparos que la dejaron herida en una mano y en una pierna. La escena generó conmoción en el barrio, donde los vecinos intentaron asistir rápidamente a la víctima.

En un primer momento, la menor fue trasladada por sus familiares al Hospital Lencinas. Posteriormente, personal del Servicio de Emergencias Coordinado dispuso su derivación al Hospital Notti, donde quedó internada. Los médicos constataron que presentaba heridas de arma de fuego en la pierna izquierda y en una de sus manos, por lo que permanece bajo observación.

En el lugar del ataque trabajó personal de la Policía de Mendoza, junto a efectivos de la Unidad Investigativa Departamental y Policía Científica. Durante las pericias, se hallaron varias vainas servidas calibre 9 milímetros, lo que permitió avanzar en la reconstrucción del hecho.

Además, se realizó un relevamiento en viviendas y comercios cercanos con el objetivo de obtener imágenes de cámaras de seguridad que ayuden a identificar al agresor y establecer la secuencia del ataque.

De acuerdo con los testimonios recabados, el sospechoso vestía una campera azul con capucha y una bermuda de jean. Tras efectuar los disparos, huyó a pie y hasta el momento no ha sido detenido, por lo que es intensamente buscado por las autoridades.

La causa fue caratulada como “lesiones con arma de fuego” por el Ministerio Público Fiscal. Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si el ataque guarda relación con un tiroteo ocurrido la semana pasada en la calle Renato Della Santa, también en Godoy Cruz.

Los investigadores no descartan que se trate de un ajuste de cuentas o un conflicto previo, en el que la menor habría resultado herida de manera circunstancial.

Mientras tanto, la comunidad permanece en alerta y conmovida por lo sucedido, a la espera de avances en la investigación que permitan esclarecer el hecho y dar con el responsable.

Fuente: Infobae