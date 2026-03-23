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El deporte de luto

Tragedia en el ciclismo sanjuanino: falleció Rodrigo Silva en un accidente vial

El exciclista del equipo SEP de San Juan murió a los 22 años junto a otro joven ciclista en Córdoba.

Por Redacción Tiempo de San Juan
El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, exdeportista del SEP.

El ciclismo de San Juan y Catamarca está de luto tras la muerte del joven Rodrigo Silva, quien perdió la vida en un accidente de tránsito en Córdoba, junto a Máximo Cornejo.

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Con apenas 22 años, Rodrigo “El Potro” Silva, exintegrante del equipo del Sindicato de Empleados Públicos (SEP) de San Juan, falleció en un trágico accidente automovilístico ocurrido sobre la Avenida Fuerza Argentina, en la provincia de Córdoba.

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En el mismo siniestro también perdió la vida otro ciclista, Máximo Cornejo, oriundo de Córdoba.

Silva se encontraba temporalmente alejado de la actividad deportiva, ya que se había radicado en Córdoba por motivos laborales. Hasta el año pasado, su carrera se desarrolló en San Juan, donde se destacó en competencias locales y nacionales.

La noticia conmocionó al ciclismo catamarqueño y a toda la familia Silva, reconocida por su fuerte vínculo con la actividad deportiva en la región. La comunidad del ciclismo lamenta la pérdida de un joven talento que dejó una huella imborrable en quienes compartieron la ruta con él.

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