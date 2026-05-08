viernes 8 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Arabia Saudita

El gesto inapropiado de Cristiano Ronaldo ante los gritos de "¡Messi, Messi!"

A pesar de la victoria 4-2 del Al Nassr, en la que el astro portugués alcanzó los 971 goles en su carrera profesional, la jornada quedó marcada por su reacción tras los cánticos de la parcialidad local.

Por Agencia NA
CRISTIANO

El astro portugués Cristiano Ronaldo protagonizó un nuevo episodio polémico en la Liga de Arabia Saudita.

Lee además
el sanjuanino que desvela a boca y racing: quien es la joya de 21 anos que podria volver a primera
Interés

El sanjuanino que desvela a Boca y Racing: quién es la joya de 21 años que podría volver a Primera
alivio para la seleccion: otamendi podra jugar el debut del mundial por una decision inesperada de la fifa
Buenas noticias

Alivio para la Selección: Otamendi podrá jugar el debut del Mundial por una decisión inesperada de la FIFA

Durante el encuentro entre el Al Nassr y el Al Shabab, el delantero reaccionó con gestos fuera de lugar luego de que la parcialidad local comenzara a corear el nombre de Lionel Messi mientras el juego se encontraba detenido.

En un primer momento, el capitán del Al Nassr respondió a los gritos de "¡Messi, Messi!" con ademanes similares a los de un director de orquesta. Sin embargo, la situación escaló cuando el luso realizó un gesto obsceno hacia la tribuna al sujetarse la zona pélvica, simulando una molestia física. Ante la evidente provocación, un futbolista del equipo rival debió aproximarse para intentar calmar al atacante y evitar que el conflicto con el público pasara a mayores.

En el plano deportivo, el Al Nassr se impuso con autoridad por 4-2 en condición de visitante. El astro portugués solo contribuyó al marcador junto a un triplete de Joao Félix, sino que alcanzó la cifra de 100 anotaciones en el fútbol árabe y elevó su récord personal a un total de 971 goles oficiales en su carrera.

Con esta victoria, el conjunto liderado por el luso estiró a cinco puntos su ventaja sobre el Al Hilal, cuando solo restan nueve unidades en disputa. La consagración definitiva podría producirse el próximo martes, día en que el puntero recibirá a su escolta en una nueva edición del clásico.

FUENTE: Agencia NA

Temas
Seguí leyendo

Armoa, tras la millonaria multa a UPCN: descargo, cuestionamiento al uso de micrófonos y "un título que quedó tapado"

Platense empató 1-1 con Peñarol y puso un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Sobre la hora, River logró un gran triunfo en Venezuela

La Reserva de San Martín perdió con Belgrano en el Hilario Sánchez: Luchi Riveros marcó para el Verdinegro

Atención fierreros: cronograma completo, horarios y el precio de las entradas para el Zonal Cuyano

El parte médico y las disculpas de Federico Valverde a los hinchas: "Me guardé la bronca"

El Aston Villa goleó al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League

Arde el vestuario del Real Madrid: hospitalizaron a Valverde tras protagonizar una pelea con un compañero

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
armoa, tras la millonaria multa a upcn: descargo, cuestionamiento al uso de microfonos y un titulo que quedo tapado
Polémica

Armoa, tras la millonaria multa a UPCN: descargo, cuestionamiento al uso de micrófonos y "un título que quedó tapado"

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El juez Enrique Mattar quedó involucrado en un complejo accidente de tránsito en Capital.
En Capital

El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

Los siete sujetos investigados por el crimen de Emir Barboza fueron enviados al Penal con prisión preventiva.
Judiciales

Sorpresa en Tribunales por el crimen de Emir Barboza: los siete sospechosos vuelven al penal

Imagen ilustrativa
Violento ataque callejero

Una kinesióloga fue arrastrada en una vereda céntrica por un motochorro que le robó la cartera

Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores
Así fue el paso

Karina Milei fue recibida por militantes en San Juan y habló de minería con críticas a gobiernos anteriores

Durante la visita oficial a una planta calera de Los Berros, en Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153.
Visita oficial

En Sarmiento, Santilli anunció la obra de la Ruta 153 que une al departamento con Calingasta

Te Puede Interesar

A la izquierda captura del video antes del impacto. A la recha, el juez de Faltas Enrique Mattar. Foto: Tiempo de San Juan
Exlusivo

Mirá el video del choque que protagonizó el juez de Faltas Enrique Mattar en Capital

Por Redacción Tiempo de San Juan
Afirman que hubo demoras en la salida de los colectivos de la Red Tulum este viernes por la mañana.
Sin aviso

Afirman que hubo demoras en la salida de los colectivos de la Red Tulum este viernes

El detalle sanjuanino en las vacaciones de Luis Brandoni, días antes de morir
Redes

El detalle sanjuanino en las vacaciones de Luis Brandoni, días antes de morir

Armoa, tras la millonaria multa a UPCN: descargo, cuestionamiento al uso de micrófonos y un título que quedó tapado
Polémica

Armoa, tras la millonaria multa a UPCN: descargo, cuestionamiento al uso de micrófonos y "un título que quedó tapado"

Imagen del siniestro fatal en Sarmiento
Media Agua

Un motociclista que atropelló y mató a un hombre en Sarmiento quedó imputado por homicidio culposo