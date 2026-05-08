El gesto inapropiado de Cristiano Ronaldo ante los gritos de "¡Messi, Messi!"

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Durante el encuentro entre el Al Nassr y el Al Shabab, el delantero reaccionó con gestos fuera de lugar luego de que la parcialidad local comenzara a corear el nombre de Lionel Messi mientras el juego se encontraba detenido.

En un primer momento, el capitán del Al Nassr respondió a los gritos de "¡Messi, Messi!" con ademanes similares a los de un director de orquesta. Sin embargo, la situación escaló cuando el luso realizó un gesto obsceno hacia la tribuna al sujetarse la zona pélvica, simulando una molestia física. Ante la evidente provocación, un futbolista del equipo rival debió aproximarse para intentar calmar al atacante y evitar que el conflicto con el público pasara a mayores.

En el plano deportivo, el Al Nassr se impuso con autoridad por 4-2 en condición de visitante. El astro portugués solo contribuyó al marcador junto a un triplete de Joao Félix, sino que alcanzó la cifra de 100 anotaciones en el fútbol árabe y elevó su récord personal a un total de 971 goles oficiales en su carrera.

Con esta victoria, el conjunto liderado por el luso estiró a cinco puntos su ventaja sobre el Al Hilal, cuando solo restan nueve unidades en disputa. La consagración definitiva podría producirse el próximo martes, día en que el puntero recibirá a su escolta en una nueva edición del clásico.

FUENTE: Agencia NA