Platense empató 1-1 con Peñarol y puso un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

Platense igualó 1-1 con Peñarol en un partido en el que disputó un gran primer tiempo y que jugaron esta noche, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

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El primer gol del partido llegó a los 28 minutos, con un buen remate de media vuelta desde el borde del área del delantero Facundo Batista, mientras que el defensor Agustín Lagos empató para el local a los 38 minutos.

Con el empate, el “Calamar” se mantiene en el segundo puesto del grupo E, con siete puntos, mientras que los dirigidos por el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre no pueden salir del último lugar de la zona, con apenas dos unidades.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Walter Zunino visitará a Independiente Santa Fe de Colombia, el martes 19 de mayo a las 21:00, mientras que el “Carbonero” será local de Corinthians de Brasil, el jueves 21 a partir de las 21:30.

Así, el equipo argentino necesitará apenas un empate en la jornada siguiente para asegurar la clasificación, mientras que Peñarol está obligado a quedarse con los tres puntos o, en caso de no conseguirlo, deberá luchar por el tercer puesto y conformarse con acceder a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.