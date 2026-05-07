jueves 7 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Fútbol

Platense empató 1-1 con Peñarol y puso un pie en los octavos de final de la Copa Libertadores 2026

El Calamar quedó a un empate del pase a la siguiente fase de la Copa.

Por Agencia NA
image

Platense igualó 1-1 con Peñarol en un partido en el que disputó un gran primer tiempo y que jugaron esta noche, en el estadio Ciudad de Vicente López, por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores 2026.

Lee además
el salto a la gloria eterna: los sanjuaninos que cubren la copa libertadores para todo el continente
Historias

El salto a la "gloria eterna": los sanjuaninos que cubren la Copa Libertadores para todo el continente
que necesita boca para clasificar a los octavos de final de la copa libertadores
Panorama

Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

El primer gol del partido llegó a los 28 minutos, con un buen remate de media vuelta desde el borde del área del delantero Facundo Batista, mientras que el defensor Agustín Lagos empató para el local a los 38 minutos.

Con el empate, el “Calamar” se mantiene en el segundo puesto del grupo E, con siete puntos, mientras que los dirigidos por el exentrenador de San Lorenzo Diego Aguirre no pueden salir del último lugar de la zona, con apenas dos unidades.

En la próxima fecha, el equipo que dirige Walter Zunino visitará a Independiente Santa Fe de Colombia, el martes 19 de mayo a las 21:00, mientras que el “Carbonero” será local de Corinthians de Brasil, el jueves 21 a partir de las 21:30.

Así, el equipo argentino necesitará apenas un empate en la jornada siguiente para asegurar la clasificación, mientras que Peñarol está obligado a quedarse con los tres puntos o, en caso de no conseguirlo, deberá luchar por el tercer puesto y conformarse con acceder a los 16avos de final de la Copa Sudamericana.

Seguí leyendo

La Reserva de San Martín perdió con Belgrano en el Hilario Sánchez: Luchi Riveros marcó para el Verdinegro

Atención fierreros: cronograma completo, horarios y el precio de las entradas para el Zonal Cuyano

El parte médico y las disculpas de Federico Valverde a los hinchas: "Me guardé la bronca"

El Aston Villa goleó al Nottingham Forest y se metió en la gran final de la Europa League

Arde el vestuario del Real Madrid: hospitalizaron a Valverde tras protagonizar una pelea con un compañero

"Coronado de resiliencia": era futbolista de Aberastain, perdió una pierna, y hoy viste los colores de la Selección Argentina

Shakira vuelve a hacer historia: "Dai Dai" será el himno oficial del Mundial 2026 y así suena

Impactante derrumbe en Sportivo Rivadavia: el Zonda tiró abajo una pared del club

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
impactante derrumbe en sportivo rivadavia: el zonda tiro abajo una pared del club
Tremendo

Impactante derrumbe en Sportivo Rivadavia: el Zonda tiró abajo una pared del club

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

La oficina de Global Market Valores y GMI Inversores funcionaba en la calle Mendoza, al sur de avenida Libertador.
¿Otra estafa piramidal?

Denunciaron un fraude de más de $2.800.000.000 en una conocida agencia de inversiones de San Juan

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran
Presentación

El Gobierno aumentó un 38% la Tarjeta Alimentar: cómo quedan los montos y quiénes cobran

El juez Enrique Mattar quedó involucrado en un complejo accidente de tránsito en Capital.
En Capital

El juez de Faltas Enrique Mattar pasó en rojo, chocó a un motociclista y huyó

Los siete sujetos investigados por el crimen de Emir Barboza fueron enviados al Penal con prisión preventiva.
Judiciales

Sorpresa en Tribunales por el crimen de Emir Barboza: los siete sospechosos vuelven al penal

El frío se hizo sentir con mucha intensidad a primera hora de este viernes en San Juan.
Clima

Después del Zonda, llega el frío: así estará el tiempo este jueves en San Juan

Te Puede Interesar

Sin paro de colectivos este viernes en San Juan: la UTA confirmó que el servicio funcionará con normalidad
Medida de fuerza

Sin paro de colectivos este viernes en San Juan: la UTA confirmó que el servicio funcionará con normalidad

Por Redacción Tiempo de San Juan
Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito video
Video

Por dentro, Tiempo te muestra la feria de la Expo Minera en Pocito

La transición energética y el respaldo a Milei: las bases del discurso de Orrego en la Expo Minera
En Pocito

La transición energética y el respaldo a Milei: las bases del discurso de Orrego en la Expo Minera

Tras pasar 24 horas sin luz, vecinos de un populoso barrio rawsino cortan la calle
Tensión

Tras pasar 24 horas sin luz, vecinos de un populoso barrio rawsino cortan la calle

Afirman que el juez Mattar no sintió el impacto del choque por el viento Zonda: las otras impresionantes frases sobre el siniestro
Repercusiones

Afirman que el juez Mattar no sintió el impacto del choque por "el viento Zonda": las otras impresionantes frases sobre el siniestro