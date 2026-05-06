Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Boca Juniors dejó pasar una oportunidad clave en la Copa Libertadores y encendió las alarmas. La derrota frente a Barcelona SC, que hasta el momento no había sumado puntos, lo obligó a recalcular en el Grupo D, donde ahora depende tanto de sus resultados como de lo que ocurra en otros partidos.

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El equipo dirigido por Claudio Úbeda quedó en una posición incómoda: suma seis puntos, pero con un partido más que sus rivales directos. Por eso, el cruce entre Cruzeiro y Universidad Católica será determinante para empezar a definir el camino hacia los octavos de final.

Actualmente, los tres equipos principales del grupo están igualados en puntos, aunque los chilenos lideran por diferencia de gol. Boca, con un encuentro más disputado, aparece como escolta, mientras que los brasileños cierran ese lote con la misma cantidad de unidades. Barcelona SC, en tanto, quedó relegado con tres puntos.

Con este escenario, el Xeneize todavía tiene chances concretas de clasificación, pero ya no depende de sí mismo en todos los casos. De cara a los dos partidos que le restan —ante Cruzeiro y Universidad Católica—, los posibles escenarios son claros.

SI CRUZEIRO VENCE A UNIVERSIDAD CATÓLICA, Boca se mantiene segundo y clasifica si:

Le gana a U. Católica en la última fecha, independientemente del resultado ante los brasileños.

O le gana a Cruzeiro y empata con U. Católica.

SI EMPATAN CRUZEIRO Y UNIVERSIDAD CATÓLICA, Boca queda tercero y se clasifica si:

Empata con Cruzeiro y le gana a U. Católica.

SI UNIVERSIDAD CATÓLICA SUPERA A CRUZEIRO, Boca queda tercero y se clasifica si:

Le gana por dos goles de diferencia a Cruzeiro.

El cierre de la fase será decisivo: Boca recibirá a Cruzeiro el 19 de mayo y luego enfrentará a Universidad Católica el 28, en dos partidos que definirán su continuidad en el máximo certamen continental.