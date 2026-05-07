El parte médico y las disculpas de Federico Valverde a los hinchas: "Me guardé la bronca"

Después de horas cargadas de rumores y versiones cruzadas, Federico Valverde decidió hablar públicamente sobre el escándalo que sacudió al vestuario del Real Madrid. El mediocampista uruguayo negó haber sido golpeado por Aurélien Tchouaméni y aseguró que la lesión en su frente fue consecuencia de un accidente en medio de una fuerte discusión.

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Escándalo Arde el vestuario del Real Madrid: hospitalizaron a Valverde tras protagonizar una pelea con un compañero

A través de un extenso mensaje en redes sociales, el jugador buscó bajar la tensión tras el episodio ocurrido en Valdebebas y desmintió que la situación haya terminado “a las piñas”, como indicaron distintos medios españoles durante la jornada.

“Entiendo que muchos crean otra cosa, pero no hubo golpes entre nosotros”, expresó el volante, que además aclaró que el corte se produjo tras golpearse accidentalmente con una mesa luego de resbalarse durante el cruce con su compañero francés.

El incidente igual dejó consecuencias importantes. Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico y deberá permanecer en reposo entre diez y catorce días, por lo que quedó descartado para el clásico frente al Barcelona, un partido clave en la definición de La Liga.

Más allá de intentar ponerle paños fríos a la polémica, el uruguayo también dejó entrever el desgaste emocional que atraviesa el plantel merengue en un cierre de temporada cargado de frustraciones. El Madrid quedó lejos de la pelea en Europa y atraviesa una crisis interna que ya provocó varios cortocircuitos dentro del vestuario.

Mientras tanto, la dirigencia del club español abrió expedientes disciplinarios tanto para Valverde como para Tchouaméni y evalúa posibles sanciones internas por lo ocurrido.