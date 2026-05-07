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Desesperado pedido de un club sanjuanino tras perder pelotas y camisetas del equipo

Desde “La Gloria” difundieron imágenes de los elementos extraviados y solicitaron ayuda a la comunidad para recuperarlos. Piden información sobre un bolso azul con pelotas y una bolsa con camisetas del plantel.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Un club sanjuanino de básquet atraviesa horas de preocupación luego de perder parte importante de su material deportivo. Se trata de “La Gloria”, institución que realizó un pedido público en redes sociales para intentar recuperar un bolso con pelotas y una bolsa con camisetas del equipo.

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Según detallaron en la publicación, el bolso extraviado es de color azul con negro y contenía varias pelotas utilizadas por el plantel. Además, también desapareció una bolsa con camisetas rojas, negras y blancas con la inscripción “La Gloria”.

Desde el club compartieron fotografías de los elementos y apelaron a la solidaridad de la comunidad para poder encontrarlos. “¡Necesitamos tu ayuda!”, escribieron en el mensaje difundido en redes.

Quienes tengan información o hayan visto los elementos pueden comunicarse al 2644185701. Desde la institución esperan poder recuperar el material, clave para las actividades deportivas del equipo.

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