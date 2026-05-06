¿Y si te llama Román?: una estrella de Barcelona y la selección de España declaró su simpatía por Boca

No es la primera vez que una figura internacional deja en claro su simpatía por Boca, pero lo de Gavi no pasó desapercibido. En medio de la previa del choque entre FC Barcelona y Real Madrid, el mediocampista eligió mirar hacia Sudamérica y fue contundente: “Siempre me ha gustado Boca”. La frase, que surgió en tono distendido, rápidamente tomó fuerza y resonó fuerte entre los hinchas xeneizes.

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El joven talento, pieza clave en el equipo que dirige Hansi Flick y también en la Selección de España, explicó que su afinidad con el club argentino tiene raíces emocionales: la pasión de su gente y el magnetismo de su estadio fueron factores determinantes. En ese contexto, también aparece la figura de Juan Román Riquelme, ídolo y actual presidente del club, con pasado en el Barça.

La revelación se dio en una charla distendida con Diego Korol, donde incluso bromeó sobre los colores azul y amarillo de su indumentaria. Pero más allá del tono relajado, sus palabras se transformaron en una verdadera declaración de amor para Boca, que suma así otro nombre de peso a su lista de simpatizantes internacionales.

En paralelo, Gavi también se refirió al plano internacional y no dudó en ubicar a la Selección Argentina entre las grandes candidatas a quedarse con el próximo Mundial, destacando la presencia de Lionel Messi como factor decisivo. Además, mencionó a Francia y Portugal como otros serios aspirantes, dejando en claro que el escenario global estará más competitivo que nunca.