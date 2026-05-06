La gloria verdinegra que volvió a Concepción y se sumó al equipo de Schiaparelli

Se conoció en las últimas horas el regreso de un nombre pesado en la historia de San Martín de San Juan. Rodolfo “Roly” Rodríguez volvió al club y este miércoles tuvo su primera práctica como ayudante de campo de Alejandro Schiapparelli, quien se encuentra al frente del equipo de manera interina y se prepara para enfrentar este próximo sábado a Patronato.

Roly venía de integrar el cuerpo técnico de Raúl Antuña en Ecuador, sumando experiencia fuera del país antes de este nuevo desafío en su casa. Su regreso no fue uno más: representa la vuelta de un hombre profundamente identificado con la institución y con fuerte peso en la reciente historia deportiva del club.

img-20241215-wa0001jpg Querido por el hincha y respetado puertas adentro, Rodríguez volvió a ocupar un lugar clave en el club que lo vio brillar. Ahora, otra vez en la Primera Nacional, categoría en la que en 2024 integró el cuerpo técnico del ascenso, buscará nuevamente aportar su experiencia en este nuevo ciclo que ya comenzó y que tiene otro desafío en el horizonte.

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