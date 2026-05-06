El fútbol y la televisión se cruzaron en una escena difícil de imaginar pero cargada de emoción. Carlos Villagrán, recordado por su icónico personaje “Kiko”, logró concretar uno de sus grandes deseos: conocer cara a cara a Lionel Messi. El encuentro se dio en el entorno del Inter Miami, más precisamente en el DRV PNK Stadium (también conocido como Chase Stadium), donde el rosarino concentra con su equipo.

Villagrán, que días atrás había manifestado públicamente su admiración por el capitán argentino, pudo acercarse a la delegación y compartir unos minutos con su ídolo. El momento tuvo de todo: foto juntos, un beso en la mejilla cargado de afecto y un recuerdo imborrable, con Messi firmándole una camiseta del club. Un gesto simple, pero de enorme valor simbólico para quien creció siendo referencia del humor en toda Latinoamérica.

La escena no tardó en explotar en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el cruce entre dos figuras populares de distintos mundos, pero con un impacto similar en varias generaciones. De un lado, un ícono de la televisión; del otro, una leyenda viva del fútbol. El video: Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2052131014894354844&partner=&hide_thread=false De la vecindad del Chavo a la casa de Lionel Messi: el inesperado encuentro y el beso que se hizo viral en las redes pic.twitter.com/7PWw70JMqA — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) May 6, 2026

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