miércoles 6 de mayo 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Video

De la vecindad del Chavo a la casa de Lionel Messi: el inesperado encuentro y el beso que se hizo viral en las redes

El histórico actor mexicano que marcó generaciones vivió un momento único al conocer a Lionel Messi en la intimidad del Inter Miami.

Por Redacción Tiempo de San Juan
s

El fútbol y la televisión se cruzaron en una escena difícil de imaginar pero cargada de emoción. Carlos Villagrán, recordado por su icónico personaje “Kiko”, logró concretar uno de sus grandes deseos: conocer cara a cara a Lionel Messi. El encuentro se dio en el entorno del Inter Miami, más precisamente en el DRV PNK Stadium (también conocido como Chase Stadium), donde el rosarino concentra con su equipo.

Lee además
el mensaje de colapinto a messi que conmovio tras el gp de miami
Lleno de elogios

El mensaje de Colapinto a Messi que conmovió tras el GP de Miami
psg elimino al bayern munich y va por el bicampeonato de la champions
Hay finalista

PSG eliminó al Bayern Múnich y va por el bicampeonato de la Champions

Villagrán, que días atrás había manifestado públicamente su admiración por el capitán argentino, pudo acercarse a la delegación y compartir unos minutos con su ídolo. El momento tuvo de todo: foto juntos, un beso en la mejilla cargado de afecto y un recuerdo imborrable, con Messi firmándole una camiseta del club. Un gesto simple, pero de enorme valor simbólico para quien creció siendo referencia del humor en toda Latinoamérica.

La escena no tardó en explotar en redes sociales, donde miles de usuarios destacaron el cruce entre dos figuras populares de distintos mundos, pero con un impacto similar en varias generaciones. De un lado, un ícono de la televisión; del otro, una leyenda viva del fútbol.

El video:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2052131014894354844&partner=&hide_thread=false

Seguí leyendo

¿Y si te llama Román?: una estrella de Barcelona y la selección de España declaró su simpatía por Boca

San Martín-Platense en la cancha del 'Gallito' por Copa Argentina: se confirmó el horario

Alivio en Boca: se descartó una lesión de gravedad de Leandro Brey tras el golpe en Ecuador

La gloria verdinegra que volvió a Concepción y se sumó al equipo de Schiaparelli

Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

Dura derrota de Boca en Ecuador: perdió con Barcelona y complicó su clasificación

Definieron los árbitros para los octavos de final del fútbol argentino: uno a uno

Con su modelo matemático acertó los últimos tres campeones mundiales: ahora pronostica el fin de una maldición

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
la gloria verdinegra que volvio a concepcion y se sumo al equipo de schiaparelli
Primera Nacional

La gloria verdinegra que volvió a Concepción y se sumó al equipo de Schiaparelli

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

El viento Zonda llegaría entre las 16 y las 17 afectando a gran parte de San Juan.
Atención

San Juan bajo alerta por Zonda: a qué hora llegará el viento y por qué es considerado "extraño"

Se suspenden las clases en San Juan por el viento Zonda, este miércoles.
Importante

Por el viento Zonda, suspendieron las clases en San Juan: a qué turnos afecta la medida

Imagen ilustrativa
Escruche

Robaron dólares y costosos artículos de la casa de una familia extranjera en un barrio privado de Rivadavia

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan
SMN

Miércoles con Zonda, calor y ráfagas fuertes en San Juan

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos
Terrible

Rawson: identificó a los ladrones de su casa, fue a encararlos y terminó atacado a cadenazos por dos hermanos

Te Puede Interesar

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso
Imputado por estafa

Insólito: el empresario Storniolo fue acusado de falsificar documentos para librarse del proceso

Por Luz Ochoa
La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: Qué asco que das
En las redes

La tormentosa relación de los padres del niño que se intoxicó con cocaína en Rawson: "Qué asco que das"

El servicio de agua potable se verá reducido
Comunicado oficial

Atención: podría haber cortes de agua en la provincia debido al viento Zonda

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan
En números

Los alarmantes datos que explican la saturación del sistema de salud en San Juan

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas
Cambios

Tras dejar la comunicación de Veladero, Santiago Victoria se incorporó a Minas Argentinas