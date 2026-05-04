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Lleno de elogios

El mensaje de Colapinto a Messi que conmovió tras el GP de Miami

El piloto argentino le respondió en redes al capitán de la Selección luego de su visita a la Fórmula 1 y le dejó un agradecimiento cargado de emoción.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Después de un fin de semana inolvidable en el Gran Premio de Miami, Franco Colapinto volvió a ser protagonista, esta vez fuera de la pista. El joven argentino, que logró un destacado séptimo puesto, le dejó un emotivo mensaje a Lionel Messi tras una publicación del rosarino en redes sociales.

El capitán de la Selección compartió en su cuenta de Instagram una serie de imágenes de su paso por la carrera con la frase “Familia y Fórmula 1”. Entre los comentarios, apareció el de Colapinto, que no ocultó su emoción por haberlo conocido en persona.

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“Mi sueño hecho realidad conocerte. Que hayas venido a bancar es de lo más especial que viví en la vida”, escribió el piloto, quien además sumó palabras de admiración: “Gracias por tu tiempo y tu humildad, sos lo mejor que hay. Un placer enorme”.

La presencia de Messi en el paddock fue uno de los grandes atractivos del evento. En su primera experiencia en un Gran Premio de la Fórmula 1, el astro recorrió los boxes, se sacó fotos y compartió momentos con varios protagonistas de la categoría.

Entre ellos, visitó el equipo Mercedes, donde posó junto a Kimi Antonelli y George Russell, y también mantuvo un encuentro con Colapinto, uno de los nombres propios del fin de semana.

El vínculo no quedó solo en ese encuentro: tras la carrera, Messi comenzó a seguir en Instagram tanto a Colapinto como a Antonelli, un gesto que desató la reacción de los fanáticos en redes.

Luego de este gran resultado en Miami, Colapinto ya tiene la mira puesta en su próxima presentación: el Gran Premio de Canadá, que se disputará el fin de semana del 24 de mayo, donde buscará seguir consolidándose en la categoría.

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