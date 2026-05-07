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Escándalo

Arde el vestuario del Real Madrid: hospitalizaron a Valverde tras protagonizar una pelea con un compañero

El clima en el Merengue explotó en la previa del clásico con Barcelona. El uruguayo y el francés volvieron a enfrentarse en el entrenamiento y la situación terminó con intervención dirigencial y ¿sanciones?

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El vestuario del Real Madrid atraviesa horas de máxima tensión. Lo que había comenzado como un cruce caliente entre Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni terminó escalando a un episodio mucho más grave que sacudió puertas adentro al gigante español.

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Según trascendió en medios europeos, ambos futbolistas protagonizaron una nueva discusión en el entrenamiento realizado en Valdebebas y el conflicto terminó de la peor manera: el mediocampista uruguayo debió ser trasladado a un hospital por una contusión en la cabeza.

La relación entre los jugadores ya venía deteriorada desde el día anterior. Todo habría explotado luego de que Valverde acusara a Tchouaméni de haber filtrado información interna del plantel. La tensión fue creciendo durante toda la práctica hasta desembocar en un enfrentamiento físico dentro del vestuario.

En España aseguran que el episodio generó una reacción inmediata de la dirigencia madridista. El director general del club, José Ángel Sánchez, encabezó una reunión de urgencia junto al plantel completo y además se habría iniciado un expediente disciplinario contra ambos futbolistas.

El contexto deportivo tampoco ayuda. El equipo blanco llega golpeado después de una temporada irregular, sin chances concretas en Europa y muy lejos de su mejor versión en La Liga. Encima, el próximo compromiso será nada menos que ante FC Barcelona, en un clásico que puede resultar decisivo para el campeonato español.

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