Impactante derrumbe en Sportivo Rivadavia: el Zonda tiró abajo una pared del club

Momentos de preocupación se vivieron en Sportivo Rivadavia luego de que el intenso viento Zonda provocara el derrumbe de parte de una pared del club durante la noche del miércoles.

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Según explicaron desde la institución, cerca de las 21.30 del día miércoles les informaron que habían cedido algunos paños del muro ubicado sobre el costado que da a calle Comercio. El impacto del viento terminó provocando la caída de la estructura y generó daños en el lugar.

Este jueves, desde muy temprano, integrantes del club trabajaron junto a personal de la comuna de La Bebida y trabajadores de la Municipalidad de Rivadavia para limpiar la zona y dejar el sector fuera de peligro.

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Además, detallaron que pudieron recuperar algunos ladrillos que todavía estaban en condiciones de reutilizarse y aseguraron que, pese al derrumbe, las actividades del club podrán desarrollarse con normalidad durante la jornada.

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Desde Sportivo Rivadavia también adelantaron que comenzarán gestiones para reunir recursos y reconstruir el sector afectado lo antes posible. En ese sentido, agradecieron el acompañamiento de las personas que colaboraron desde las primeras horas del día tras el fuerte temporal.