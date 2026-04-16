¿Scaloni cerca del Real Madrid?: el fuerte rumor que lo vincula al Merengue tras el Mundial

El presente del Real Madrid sorprende incluso a sus propios hinchas: lejos de la pelea en los torneos más importantes y con más de un mes de competencia por delante, el club ya empezó a proyectar cambios profundos. La salida de Álvaro Arbeloa , quien asumió en un contexto adverso, parece sellada y abre un nuevo proceso de búsqueda en el banco del Santiago Bernabéu.

Según la prensa española, la dirigencia encabezada por Florentino Pérez apunta a un perfil fuerte, con recorrido internacional y capacidad para manejar un vestuario complejo . En ese contexto, el nombre que gana terreno es el de Lionel Scaloni , aunque su situación contractual con la AFA y su enfoque en el Mundial 2026 hacen difícil cualquier negociación inmediata.

Otro argentino que aparece en la órbita es Mauricio Pochettino, quien ya estuvo en el radar del club en el pasado y actualmente tiene como prioridad su proyecto con la selección de Estados Unidos.

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La lista de candidatos no se agota ahí: también circulan nombres de peso como Jürgen Klopp, Didier Deschamps, José Mourinho y Zinedine Zidane, en un abanico que combina experiencia, títulos y liderazgo. ¿Será Lionel Scaloni quien tome Real Madrid tras el Mundial?