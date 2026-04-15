El 'Topo Gigio' a la tribuna y la furia de los hinchas: el video que se hizo viral tras la derrota de San Martín

El clima en Concepción ya venía espeso, pero lo del último partido terminó de detonar todo. San Martín volvió a tropezar, esta vez con derrota 2-1 frente a Atlanta , y más allá del resultado, hubo una escena que se robó toda la atención y desató la furia de los hinchas.

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El protagonista fue Mauro Osores . El defensor, que había tenido una noche intensa, apareció por el segundo palo tras un córner y, pese a estar incómodo y marcado, metió un frentazo certero para abrir el marcador. Un gol que, en otro contexto, habría sido puro desahogo colectivo, pero lo que vino después cambió completamente el tono.

En pleno festejo, Osores se desprendió del abrazo de sus compañeros y encaró directo hacia la tribuna oeste. Allí, frente a los hinchas, hizo el clásico gesto del 'Topo Gigio', una señal que suele interpretarse como un mensaje desafiante o de reproche hacia el público.

Captura de pantalla 2026-04-15 200415 Foto captura del gol de Mauro Osores.

Si bien el gol fue gritado, la reacción posterior no tardó en llegar: abucheos generalizados bajaron desde las tribunas, apuntando directamente al defensor. La situación rápidamente se volvió tensa y el episodio no quedó ahí: el video del momento comenzó a circular en la red social X, donde se volvió tendencia en cuestión de horas.