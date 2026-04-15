miércoles 15 de abril 2026
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River vs Carabobo EN VIVO: minuto a minuto de la Copa Sudamericana 2026

river

El “Millonario” viene de igualar con Blooming por 1-1, como visitante.

Por Redacción Tiempo de San Juan

EN VIVO

River recibirá este miércoles a Carabobo de Venezuela, por la segunda fecha del Grupo H de la Copa Sudamericana, con el objetivo de reponerse luego del flojo debut que tuvo la semana pasada.

El partido, que está programado para las 21:30, se llevará a cabo en el Estadio Monumental, contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas y se podrá ver a través de ESPN y Disney+ Premium. El árbitro será peruano Kevin Ortega, mientras que en el VAR estará el ecuatoriano Carlos Orbe.

En desarrollo.

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