Quién es quién en las seis cámaras mineras de Iglesia y sus redes de influencia político-empresarial

El mapa empresarial minero en Iglesia es muy amplio y está tan fragmentado, que son seis las cámaras que representan los intereses de los proveedores. En mayor o menor medida, los dirigentes que presiden estas organizaciones se sientan con las multinacionales que operan en el departamento y son convocados a jornadas de debate por las autoridades gubernamentales de turno. Si hay un denominador común entre los presidentes y miembros de las organizaciones es que pertenecen a familias tradicionales del departamento, mantienen vínculos políticos y algunos, han logrado ocupar lugares como funcionarios dentro del organigrama municipal.

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Tanto Vicuña como Barrick han planteado las dificultades que representa negociar con tantas cámaras empresariales departamentales. Algunas son más cercanas, mantienen puntos de contacto y en la praxis, parece que podrían unirse para trabajar en conjunto. Pero esa no es la realidad de todos los espacios, incluso hay quienes no se pueden ni ver y que se pelean por los contratos que hay sobre la mesa.

Una por una

-Aituric (Asociación Iglesiana de Turismo, Industria y Comercio) es la cámara más antigua de Iglesia, nació antes del boom minero y actualmente está presidida por Alberto Grau. La asociación tuvo como objetivo impulsar el turismo principalmente, pero poco a poco la minería se fue comiendo el protagonismo de la otra actividad y las acciones de la organización se fueron orientando a gestionar mejores condiciones de cierre de contratos como proveedores mineros.

A lo largo de sus más de tres décadas de funcionamiento, pasaron varios empresarios por la institución, quienes terminaron vinculándose con la actividad política. Los Meglioli, propietarios de la finca El Martillo -entre otros emprendimientos-, presidieron la asociación en varias ocasiones y uno de los miembros de la tradicional familia empresaria, Remo Meglioli, fue el secretario de Obras de la gestión Marinero.

Los Camera también son una familia muy conocida en el departamento. Vinculados al turismo, son los dueños del complejo de cabañas “El viejo carretón”, uno de los primeros alojamientos de su tipo en Iglesia. Sergio Camera fue secretario de Turismo durante la intendencia de Marcelo Marinero. Ahora, la familia es proveedora de Barrick y Sergio se desempeña como colaborador de la empresa Barrick.

Antes de Grau, fue electa presidenta Fany Pernas, actual directora de Turismo de Iglesia. Pernas está casada con Roberto Resta, quien también integra el gabinete del intendente Jorge Espejo como director de Agricultura.

El actual presidente, Alberto Grau, tuvo vinculación con el peronismo, pero cortó relaciones. Es mendocino, dueño de la estancia Guañizuil y desde hace años su familia está asentada en ese popular campo, en donde funciona un parque solar. Tiene aspiraciones políticas y pretende competir por la intendencia con un partido departamental que está armando.

-La Cámara de Prestadores de Servicios Mineros de Iglesia (Capresmi) es la primera entidad de proveedores mineros que se fundó en Iglesia y la primera departamental que ocupó un lugar dentro de las mesas de negociación minera. Durante años, presidió la institución Fernando Varela, un empresario que armó una lavandería que le presta servicios a Veladero. Actualmente, está intervenida por la Dirección de Personería Jurídica y comandada por un triunvirato integrado por: Nataly Varela, Sergio Rojas y Lorena Torres (todos cercanos al oficialismo provincial).

Si algo popularizó a CAPRESMI fue la metodología de protesta que usó cada vez que no coincidían con las contrataciones de la multinacional Barrick. Protagonizaron recordadas caravanas de camionetas 4x4 en el silencioso pueblo de Tudcum y piquetes que llegaron a impedir que los trabajadores subieran a la mina.

En el departamento, dicen que Varela es un hombre cercano al intendente Jorge Espejo y que no cayó nada bien la intervención de Personería Jurídica. Desde el organismo provincial, informaron que Capresmi no tenía los papeles en regla.

-La Cámara de Servicios Mineros de Iglesia (CAISMI) fue fundada en el 2017 y tiene 35 socios. Nació luego de que un grupo de dirigentes pegara el portazo de CAPRESMI y decidiera armar una entidad nueva. Mantienen buen diálogo con Vicuña, incluso los han llegado a definir como "los preferidos". El presidente es Guillermo Godoy, un empresario ligado con el bloquismo.

La CAISMI rápidamente encontró un lugar en las mesas de negociación, incluso a las que las demás entidades no tenían acceso. Se llevan muy bien con Marcela Aguilera, presidenta de la Cámara de Proveedores Mineros Tierra Minera y han encarado actividades en conjunto.

Godoy es cercano al diputado Gustavo Deguer, flamante presidente de la comisión de Minería y mantiene una relación correcta con el intendente Espejo. Su hermano, José Leonardo "Kiko" Godoy, fue concejal en la anterior gestión del jefe comunal.

-La Cámara de Proveedores Mineros Tierra Minera está encabezada por Marcela Aguilera, dirigente del peronismo. Fue funcionaria durante la intendencia de Fredy Allegui. Es una cámara muy activa, que suele trabajar en conjunto con algunos gremios, como por ejemplo la UOCRA –cuyo secretario general es el diputado Eduardo Cabello-. Es una organización reciente, pero que ha logrado generar vínculos como para conseguir ser convocada por el Ministerio de Minería.

-La Cámara de Empresas y Servicios Iglesianos Independientes (CESI) se caracteriza por haber sido gestada y parida en Tudcum, la última localidad por la que pasa el personal de Veladero antes de ascender a la mina. El presidente es Horacio Muñoz, un empresario que pasó de tener un almacén a ser propietario de MALVAR, una firma que tiene importantes contratos con Barrick. Provee servicios de logística, transporte y mantenimiento. Mantiene una relación cordial con el Intendente.

-La Cámara de Proveedores Mineros Jóvenes de Iglesia (CADEMI) es una de las entidades más nuevas, está presidida por Jose Silva, hijo de Juan Silva, propietario de un canal de cable departamental. El grupo es muy activo y viene desarrollando actividades en conjunto con el gobierno de San Juan. En el Instagram de la organización se pueden ver imágenes de los integrantes con el ministro de Minería, Juan Pablo Perea y con el vicegobernador, Fabián Martín.

La familia Silva tiene varios negocios en Iglesia: Juan está ligado a los medios; Pedro y Enrique son supermercadistas, propietarios de camiones y de una planta de producción de áridos clasificados y Pedro tiene camionetas y una consultora en sociedad con su hermana. Trabajaron en la campaña de Orrego.

También participan activamente en Cademi los hijos de Federico Cordero, referente de Cambia San Juan en el departamento y los hijos de Carla Meglioli.