Pulseada abierta en la Defensoría Oficial de San Juan: el nombre que pica en punta para cubrir el cargo de Sefair

En noviembre de 2024, la Cámara de Diputados de San Juan aprobó la renuncia de la defensora oficial Mónica Sefair, quien ya había iniciado sus trámites jubilatorios. En ese momento, se daba por hecho que su reemplazo sería definido por el entonces fiscal general, Eduardo Quattropani. Sin embargo, su fallecimiento y la posterior designación de Guillermo Baigorrí modificaron el escenario. Ahora, todas las miradas están puestas en el 1 de junio, cuando el cargo quedará formalmente vacante y Baigorrí deberá definir al sucesor. Aunque circulan varios nombres, uno aparece como el principal candidato.

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Hay fuentes judiciales que aseguran que la jubilación de Sefair salió en diciembre del 2025. A partir de allí, tiene 180 días para acogerse a su nuevo estado previsional. Según circula en el entorno judicial, después de la asunción de Baigorrí, la actual Defensora General habría empezado a repensar su jubilación. Sin embargo, la jubilación ya está aprobada por la Cámara de Diputados. Ir marcha atrás significaría tener que volver a tratar una ley.

La preferida de Quattropani para suceder a Sefair era la defensora oficial Daniela Riveros. Pero para el nuevo fiscal general, hay un nombre que suena fuerte: Paulina “Pola” Slavutzsky, actualmente a cargo de la Defensoría N°3, madre del intendente de Rivadavia, Sergio Miodowsky.

Pese a que Slavutzsky es la que más suena, hay otros defensores que también estarían contemplados. Uno de ellos es Hugo Mergó, quien cumple los cinco años como defensor oficial en diciembre, lo cual es requisito fundamental para ser Defensor General. El otro es Carlos Reiloba.

De esta manera, todo indica que el oficialismo provincial se quedará con dos puestos clave en la Justicia. El primer gran logro fue la elección de Baigorrí, el segundo será el nombramiento del cargo de la Defensoría General.