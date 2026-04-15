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Fraude millonario

Una sanjuanina quiso vender un inodoro por Marketplace y fue estafada en $7.000.000

La víctima lo publicitó por Facebook y un desconocido dijo que se lo compraba. Ahí empezó la estafa y después la llamaron para culminar la maniobra delictiva.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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Una mujer intentó vender un inodoro a través de la plataforma Marketplace de Facebook y terminó estafada en 7.000.000 de pesos. Es que apareció un “comprador” que le envió un falso comprobante de pago a modo de anzuelo. Así empezó la maniobra, que incluyó un llamado telefónico y finalmente el engaño con el cual entraron a su cuenta.

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Fuentes del caso señalaron a TIEMPO DE SAN JUAN que el fraude virtual tuvo como víctima a una mujer de apellido Flores, de 66 años, de Santa Lucía. Su pesadilla comenzó después de que publicara un aviso por Marketplace en el cual ofrecía a la venta un inodoro.

Este miércoles por la mañana, la señora recibió un mensaje a través de Facebook de un interesado que estaba dispuesto a pagarle lo que pedía por el sanitario. Acordaron el precio y ella le envió su alias, de modo que, a los minutos, el desconocido le envió el comprobante de la transferencia por medio de Mercado Pago.

La mujer confió en que era una operación como cualquier otra y que luego esta persona pasaría a buscar el inodoro. Sin embargo, pasado un rato recibió el llamado de un supuesto operador de la plataforma de Mercado Pago que le dijo que había problemas con la transferencia y quería ayudarla a solucionarlo.

Ese sujeto la hizo caer en la trampa y, con la excusa de asesorarla, comenzó a darle indicaciones para que operara en su billetera virtual. Ella no se dio cuenta de que el sujeto, supuestamente, le sacó las claves y tomó el control de su cuenta.

Tras seguir las indicaciones, la mujer notó algunos movimientos en su cuenta. Concretamente, verificó que le habían transferido 7.000.000 de pesos desde su cuenta a otras desconocidas. Ahí intentó comunicarse con el número desde el cual la habían llamado y descubrió que la habían bloqueado.

La denuncia fue radicada en la Comisaría 5ª de Santa Lucía y del caso se hizo cargo el personal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, que solicitó informes bancarios para rastrear el circuito de las transferencias.

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