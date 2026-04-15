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Fallo judicial

Condenaron y liberaron a uno de los implicados en el robo de transformadores y el hurto de energía por $498.000.000 a Naturgy

El operario acusado de robar los transformadores de Naturgy recibió una pena de cumplimiento condicional y recuperó la libertad. El empresario brasileño, el otro involucrado, sigue siendo investigado por el robo de energía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Enzo Salinas, el ahora condenado.

Este es Enzo Salinas, el ahora condenado.

El operario involucrado en el caso por el robo de transformadores y el hurto de energía por 498.000.000 pesos fue condenado este miércoles a una pena de prisión condicional y recuperó la libertad. La causa que es investigada por la UFI Delitos contra la Propiedad ahora quedó sin detenidos. El otro implicado, un empresario brasileño en cuya propiedad hallaron un tendido eléctrico ilegal, continúa siendo investigado por el perjuicio económico contra la compañía Naturgy.

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El ahora condenado es Enzo Sebastián Salinas, quien, a través de los abogados Claudio Vera y Alejandro Iragorre —sus defensores—, pactó un juicio abreviado con la fiscal Claudia Salinas y acordó una pena de 3 años de prisión condicional por los delitos de encubrimiento agravado por ánimo de lucro y habitualidad —tres hechos—, hurto en grado de tentativa y defraudación en la administración de bienes ajenos. El juez de garantías Federico Rodríguez homologó lo fijado por las partes y dispuso la libertad del exempleado de la empresa Disei, una subcontratista de Naturgy.

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Salinas junto al empresario brasileño durante la audiencia de marzo último.

Salinas junto al empresario brasileño durante la audiencia de marzo último.

El otro involucrado en la causa es el empresario brasileño Leginaldo De Oliveira, imputado de encubrimiento por receptación —tres hechos— y hurto de energía eléctrica. El abogado querellante Milenco García lo acusa de hurtar energía y provocar un perjuicio económico de 498.000.000 de pesos a la distribuidora de suministro eléctrico Naturgy. Si bien el ciudadano extranjero estuvo detenido, el 26 de marzo pasado recuperó la libertad.

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El abogado querellante junto a la ayudante fiscal Verónica Pringles y la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El abogado querellante junto a la ayudante fiscal Verónica Pringles y la fiscal Claudia Salica, de la UFI Delitos contra la Propiedad.

El caso salió a la luz el 25 de febrero pasado, tras la denuncia por la sustracción de un transformador en el departamento 25 de Mayo. Según la investigación, ese hecho inicial derivó en una pesquisa más amplia que permitió detectar un circuito irregular vinculado al retiro, traslado y utilización de equipos eléctricos pertenecientes a la empresa distribuidora.

A partir de ese episodio, los investigadores de la UFI Delitos contra la Propiedad avanzaron sobre una finca ubicada en Punta del Agua, propiedad del empresario brasileño Leginaldo De Oliveira. En ese lugar secuestraron al menos tres transformadores pertenecientes a Naturgy, sustraídos entre 2023 y 2024, y constataron un tendido eléctrico clandestino de unos 3.150 metros, conectado a la red de media tensión sin medición ni autorización.

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Los abogados Claudio Vera y Alejandro Iragorre, los defensores de Salinas.

Los abogados Claudio Vera y Alejandro Iragorre, los defensores de Salinas.

Las detenciones se produjeron entre el 18 y el 19 de marzo, cuando fueron apresados Enzo Sebastián Salinas —operario de una subcontratista— y el propio De Oliveira. En los días previos habían detenidos a otros dos operarios, de apellidos Morán y Correa. Con el avance de la causa, estos dos últimos recuperaron la libertad al no reunirse pruebas suficientes en su contra. En cambio, la Fiscalía sostuvo la imputación sobre Salinas por su rol en la sustracción y manejo de los equipos, aprovechando su función técnica, y sobre el empresario brasileño como presunto beneficiario del sistema clandestino de energía, lo que habría generado un perjuicio económico cercano a los 498 millones de pesos para la distribuidora.

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