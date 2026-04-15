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Gran despliegue

Revientan una cueva narco y descubren una plantación de marihuana en Caucete

En una serie de allanamientos, personal policial que estaba detrás de los ladrones que arrasaron en un complejo de departamentos dieron con el importante hallazgo. Como consecuencia y por encontrarse los objetos robados, dos sujetos cayeron tras las rejas.

Por Luz Ochoa
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Un importante operativo policial sacudió este miércoles un barrio de Caucete, donde efectivos de la Comisaría 9na, bajo las directivas de la UFI de Delitos contra la Propiedad, reventaron una cueva narco y descubrieron una plantación de marihuana, tras recuperar los elementos que habían sido denunciados como robados.

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En el marco de la investigación por el robo que se registró el 12 de abril en un complejo de departamentos de la zona, se llevó adelante una serie de allanamientos que resultaron positivos, no sólo porque se recuperaron los objetos robados, sino también porque las autoridades lograron desbaratar el centro clandestino de cultivo de cannabis.

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Como consecuencia del hallazgo, en uno de los tres procedimientos que se ejecutaron en simultáneo en horas de la mañana, dos sujetos que estaban relacionados con el golpe delictivo cayeron tras las rejas y fueron vinculados a una causa penal en la Justicia de Federal, dada la gran cantidad de droga encontrada.

A partir del análisis de las imágenes y otras diligencias, los investigadores apuntaron contra dos sospechosos, de apellidos Paredes y Campos, ambos con antecedentes por delitos contra la propiedad y las personas. Los mismos habían escondido parte del botín en el domicilio donde se cultivaba marihuana.

Todo ocurrió en el interior de una vivienda del barrio San Juan III, donde los efectivos encontraron 11 plantas de marihuana de unos dos metros de altura, 9 plantines en un vivero precario y cogollos en proceso de secado. Esta situación alertó a los uniformados, que dieron aviso a las autoridades federales por la infracción a la ley de estupefacientes.

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En otro domicilio del barrio Huarpes, hallaron nueve plantines más, tres plantas en floración y cerca de 60 cogollos. Sin embargo, no se adoptaron medidas contra los moradores, ya que se encontraban inscriptos en el programa REPROCANN, que regula el cultivo con fines medicinales.

Los sujetos que sustrajeron una bicicleta rodado 29, un televisor, un celular Samsung y otros efectos quedaron a disposición del Ministerio Público, representado por la fiscal Claudia Salica y el ayudante fiscal Juan Manuel García Castrillón, quienes formalizarán la causa en su contra en las próximas 72 horas.

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