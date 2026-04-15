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Desbaratan un "kiosco" de drogas en Rawson: el dueño quedó preso por sus antecedentes

La Fiscalía presentó el seguimiento realizado al sospechoso desde octubre de 2025, dejando en evidencia que su domicilio era utilizado para la comercialización de estupefacientes.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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El último fin de semana se llevó a cabo un procedimiento policial en el interior del Barrio Sierras Moradas, en Rawson, con el objetivo de desarticular un presunto punto de venta de sustancias. En el operativo, los efectivos secuestraron pequeñas cantidades de marihuana y cocaína, así como dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa. Durante el allanamiento, se detuvo al propietario de la vivienda, señalado como el responsable de la actividad ilícita.

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El pasado martes, el imputado, Orlando Andrés Sánchez, compareció ante el Tribunal Oral Federal para la audiencia de formalización. En dicha instancia, la jueza Eliana Rattá Rivas dictó la prisión preventiva por el plazo de un mes. Cabe destacar que el Ministerio Público Fiscal solicitaba un periodo mayor tras las rejas, pero la medida fue morigerada tras la intervención de su abogada defensora, la doctora María Filomena Noriega.

A pesar de que el hallazgo de sustancias prohibidas fue escaso, los antecedentes penales del acusado complicaron su situación. Los investigadores mantenían una vigilancia sobre Sánchez desde octubre de 2025 -que incluyó el uso de drones- y en la que se constató el flujo constante de personas que ingresaban y salían del inmueble a toda hora.

Finalmente, su historial delictivo resultó determinante. Sánchez cuenta con una condena previa que data de 2020, cuando recibió una pena de un año y seis meses de prisión en suspenso por tenencia de estupefacientes. Ese antecedente fue clave para que la magistrada decidiera privarlo de su libertad mientras avanza la instrucción.

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