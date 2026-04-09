Atrapan en Rawson a un "delivery" de droga

En un operativo de control de rutina que derivó en una persecución, efectivos del Comando Radioeléctrico Sur dieron con un presunto "delivery" de droga. El procedimiento tuvo lugar en las inmediaciones de Villa Krause , Rawson.

Judiciales El malviviente atrapado con arma, cuchillo y droga en Rawson, condenado a más de 3 años de cárcel

Todo comenzó en la intersección de calle Sívori y pasaje Argentino . Allí, los uniformados divisaron a dos sujetos que se desplazaban a bordo de una motocicleta. Al notar la presencia del patrullero, el conductor aceleró bruscamente intentando escapar de la zona. En medio de la maniobra, el acompañante logró descender del rodado y huir a pie, perdiéndose de vista.

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Sin embargo, los efectivos lograron interceptar al conductor de la moto, identificado como Distefano, de 19 años. Al realizar el palpado de urgencia y la requisa de sus pertenencias, los agentes encontraron elementos que complican la situación judicial del joven: un envoltorio con 25 gramos de marihuana, una balanza de precisión, elemento clave que suele asociarse al fraccionamiento de la droga para su posterior venta y una motocicleta Honda Wave 110 cc,

Debido a la naturaleza del hallazgo, se dio intervención inmediata a la Unidad Fiscal Federal de San Juan. Distefano quedó vinculado a un expediente por infracción a la Ley 23.737 (Ley de Estupefacientes).