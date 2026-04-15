miércoles 15 de abril 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Tiempo de San Juan. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
Tribunales

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba "apretado con la plata" y ahora deberá pagar $700.000

El caso se resolvió este miércoles en Tribunales. El imputado reconoció su responsabilidad y se comprometió a devolver el dinero en dos pagos. Le restituyeron el celular de forma provisoria.

Por Redacción Tiempo de San Juan
image

Una maniobra con una tarjeta de crédito extraviada, consumos por cifras elevadas y una escena clave en una heladería terminaron en un acuerdo judicial que evitó el avance del proceso penal. Este miércoles 15 de abril, la Justicia homologó una reparación integral en una causa por defraudación informática que tuvo como protagonista a un joven sanjuanino.

Lee además
le abrieron el auto a un jubilado en plena madrugada y terminaron tras las rejas
En Rawson

Le abrieron el auto a un jubilado en plena madrugada y terminaron tras las rejas
Este es Enzo Salinas, el ahora condenado.
Fallo judicial

Condenaron y liberaron a uno de los implicados en el robo de transformadores y el hurto de energía por $498.000.000 a Naturgy

Según informaron fuentes judiciales a este diario, el imputado, Rodrigo Andrés Palacio, deberá pagar $700.000 a la damnificada, Haydee Ramona Fernández, como resarcimiento por los gastos realizados sin autorización. El monto será abonado en dos cuotas: la primera el 20 de abril y la segunda el 15 de mayo.

La resolución fue adoptada en una audiencia encabezada por la jueza Mónica Lucero, con la participación del fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, y el ayudante fiscal Federico Pereyra. Como parte del acuerdo, también se dispuso la devolución provisoria del teléfono celular que le había sido secuestrado al acusado, el cual quedará en forma definitiva en su poder si cumple con el pago pactado.

image
El ayudante fiscal &nbsp;Federico Pereyra y el fiscal Pablo Mart&iacute;n.

El ayudante fiscal Federico Pereyra y el fiscal Pablo Martín.

La causa se remonta al 30 de noviembre de 2025, cuando la hija de la víctima detectó movimientos extraños en una tarjeta de crédito MasterCard del Banco San Juan que había sido extraviada días antes. Al revisar el correo electrónico, aparecieron consumos que encendieron todas las alarmas.

Entre ellos, una compra por $650.000 en una heladería de Rivadavia durante la madrugada, además de otras operaciones a través de plataformas digitales y hasta un intento de gasto superior al millón de pesos que fue rechazado.

El dato que terminó de cerrar el círculo surgió en el propio comercio. Siempre según la investigación, el dueño del local relató que Palacio se presentó en el lugar con una historia urgente: dijo estar “apretado con la plata” y pidió pasar la tarjeta para obtener efectivo, ofreciendo a cambio una transferencia. Incluso mostró un comprobante para concretar la operación.

Temas
Seguí leyendo

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes

Se robaron un burro de una finca de 25 de Mayo y la Policía lo encontró descuartizado

Rescataron a una sanjuanina en un operativo por presunta trata en Santiago del Estero

Le robaron $2.000.000 de su casa en Chimbas y sospecha de una persona de su entorno

Condenaron a un joven que atropelló por detrás a un ciclista en Rivadavia

La mujer baleada por motochorros fue operada: cuál es su estado de salud

El dolor de una madre sanjuanina por el crimen de su hijo y la pregunta al asesino: "¿Estás arrepentido?"

Admitió que apuñaló y mató a su amigo y vecino de Pocito y aceptó 9 años de cárcel

Dejá tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.
Inseguridad

Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Por Redacción Tiempo de San Juan

Las Más Leídas

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher
Judiciales

Le inhiben los bienes, embargan todas las cuentas y dejan preso al empresario sanjuanino Elías Daher

Imagen ilustrativa.
Importante

En San Juan, un municipio lanzó un plan para vender 200 lotes: cómo es el financiamiento

Los tramos E y F del Corredor Norte, en Iglesia, son los más cercanos al campamento Batidero, de Vicuña; y se construyen a más de 4.000 metros de altura.
Inesperado

Vicuña sacó a la empresa que hacía el camino a la mina: por qué y qué pasará ahora

Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.
Inseguridad

Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Alejandro Jofré durante la audiencia de este martes.
Fraude millonario

Rechazaron la libertad al penitenciario de la estafa de $222.000.000 contra sus compañeros

Te Puede Interesar

El productor de Chubut Julio Cittadini destacó que los cortes de carne de burro ofrecen vacío, entraña, costillar y lomo similares a la carne vacuna (Foto: Infobae))
Debate abierto

Proteínas alternativas: la carne de burro asoma como opción en el mercado sanjuanino

Por Redacción Tiempo de San Juan
Este es Enzo Salinas, el ahora condenado.
Fallo judicial

Condenaron y liberaron a uno de los implicados en el robo de transformadores y el hurto de energía por $498.000.000 a Naturgy

Relevo con un mensaje de paz: Diputados redefinió nombres en la comisión de Minería
Legislativas

Relevo con un mensaje de paz: Diputados redefinió nombres en la comisión de Minería

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba apretado con la plata y ahora deberá pagar $700.000
Tribunales

Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba "apretado con la plata" y ahora deberá pagar $700.000

Canales de riego en San Juan: el Gobierno busca implementar un sistema de mantenimiento continuo durante todo el año, con empresas a cargo y respuesta inmediata ante obstrucciones o desbordes.
Riego en transformación

El plan oficial para mantener los canales limpios todo el año: un cambio inédito para San Juan