Usó una tarjeta ajena para gastar miles de pesos, confesó que estaba "apretado con la plata" y ahora deberá pagar $700.000

Una maniobra con una tarjeta de crédito extraviada, consumos por cifras elevadas y una escena clave en una heladería terminaron en un acuerdo judicial que evitó el avance del proceso penal. Este miércoles 15 de abril, la Justicia homologó una reparación integral en una causa por defraudación informática que tuvo como protagonista a un joven sanjuanino.

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Según informaron fuentes judiciales a este diario, el imputado, Rodrigo Andrés Palacio, deberá pagar $700.000 a la damnificada, Haydee Ramona Fernández, como resarcimiento por los gastos realizados sin autorización. El monto será abonado en dos cuotas: la primera el 20 de abril y la segunda el 15 de mayo.

La resolución fue adoptada en una audiencia encabezada por la jueza Mónica Lucero, con la participación del fiscal de la UFI Delitos Informáticos y Estafas, Pablo Martín, y el ayudante fiscal Federico Pereyra. Como parte del acuerdo, también se dispuso la devolución provisoria del teléfono celular que le había sido secuestrado al acusado, el cual quedará en forma definitiva en su poder si cumple con el pago pactado.

image El ayudante fiscal Federico Pereyra y el fiscal Pablo Martín.

La causa se remonta al 30 de noviembre de 2025, cuando la hija de la víctima detectó movimientos extraños en una tarjeta de crédito MasterCard del Banco San Juan que había sido extraviada días antes. Al revisar el correo electrónico, aparecieron consumos que encendieron todas las alarmas.

Entre ellos, una compra por $650.000 en una heladería de Rivadavia durante la madrugada, además de otras operaciones a través de plataformas digitales y hasta un intento de gasto superior al millón de pesos que fue rechazado.

El dato que terminó de cerrar el círculo surgió en el propio comercio. Siempre según la investigación, el dueño del local relató que Palacio se presentó en el lugar con una historia urgente: dijo estar “apretado con la plata” y pidió pasar la tarjeta para obtener efectivo, ofreciendo a cambio una transferencia. Incluso mostró un comprobante para concretar la operación.