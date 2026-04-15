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Rawson

Quién es la joven baleada por motochorros en el Barrio Güemes

La víctima tiene 20 años y permanece internada tras recibir un disparo durante un asalto en Rawson. El hecho ocurrió en la madrugada del miércoles y es investigado por la Policía.

Por Redacción Tiempo de San Juan
micaela alfaro baleada rawson barrio guemes
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En medio de la preocupación, familiares y allegados difundieron mensajes en redes sociales solicitando una cadena de oración por su recuperación. “Su bebé la espera en casa, ella necesita de su mami”, expresa uno de los posteos que rápidamente se viralizó.

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El hecho ocurrió alrededor de las 5:30 de este miércoles, cuando la joven caminaba junto a su pareja, Miguel Ángel Díaz (34), rumbo a la parada de colectivo para dirigirse a sus respectivos trabajos. En ese momento, fueron sorprendidos por dos delincuentes que se movilizaban en una moto 110 cc de color negro.

Según las primeras reconstrucciones, uno de los asaltantes descendió del rodado y se produjo un forcejeo. En medio de la situación, se escucharon al menos tres disparos. Uno de los proyectiles impactó en la espalda de Alfaro, quien cayó herida en plena vía pública.

Tras el ataque, los agresores escaparon rápidamente. Hasta el momento, no está confirmado si lograron concretar el robo. Tras el ataque, los agresores escaparon rápidamente. Hasta el momento, no está confirmado si lograron concretar el robo.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Rawson, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Fuentes médicas indicaron que el disparo le provocó lesiones en el bazo y el colon. Si bien las heridas no serían de gravedad, permanece bajo observación para seguir de cerca su evolución.

La investigación quedó en manos del personal de la Comisaría 25ta y de distintas brigadas policiales, que trabajan para identificar a los autores del ataque y esclarecer con precisión cómo se desencadenó el violento episodio.

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