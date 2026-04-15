Una pareja iba a trabajar y fue abordada por motochorros en Rawson: a la mujer le dispararon en la espalda

Una pareja caminaba hacia la parada del colectivo en Rawson para ir a trabajar y fue abordada por motochorros. La mujer sufrió una herida de bala en la espalda.

A primera hora de este miércoles, una pareja fue brutalmente atacada por motochorros en el barrio Güemes, en Rawson. Lo más grave del hecho es que una de las víctimas, la mujer, resultó herida con un disparo en la espalda.

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Según fuentes policiales, todo ocurrió alrededor de las 5:30. Los dos delincuentes, que portaban al menos un arma de fuego, interceptaron a la pareja integrada por Micaela Alfaro, de 20 años, y Miguel Ángel Díaz, de 34, quienes caminaban por calle Bahía Blanca rumbo a la parada de colectivos para dirigirse a sus lugares de trabajo.

Uno de los atacantes, que iba como acompañante en la moto, descendió del vehículo durante el asalto. En medio del forcejeo, el conductor se acercó al hombre y le apoyó un arma de fuego en la cabeza, mientras la joven ya se encontraba en el suelo tras haber sido baleada. Según testigos, se habrían escuchado al menos tres disparos, uno de los cuales impactó en el cuerpo de la mujer.

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Tras la agresión, los delincuentes huyeron y hasta el momento no se ha confirmado si lograron robar pertenencias. Se movilizaban en una motocicleta 110 cc de color negro, de marca aún no identificada.

En cuanto al estado de salud de la víctima, se informó que permaneció consciente en todo momento pese a la herida. Fue trasladada al Hospital Rawson para recibir atención médica, y su estado actual aún no fue confirmado.

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Desde la Policía indicaron que personal de la Comisaría 25ª y distintas brigadas continúan trabajando para dar con los responsables del hecho.