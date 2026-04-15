La mujer baleada por motochorros fue operada: cuál es su estado de salud

El estado de salud de la mujer que recibió un disparo perpetrado por motochorros durante la mañana de este miércoles, en Rawson.

Micaela Alfaro, la joven de 20 años que resultó herida de bala durante un violento ataque de motochorros en la madrugada de este miércoles en el barrio Güemes de Rawson, fue sometida a una intervención quirúrgica tras ser ingresada de urgencia al Hospital Rawson.

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Según la información médica actualizada, el disparo que recibió mientras caminaba junto a su pareja rumbo a la parada de colectivo para llegar a sus lugares de trabajo, le provocó lesiones en el bazo y el colon.

Tras la intervención, los profesionales que la atienden indicaron que se trata de heridas que no revisten gravedad, aunque permanecerá bajo observación para controlar su evolución.

El hecho ocurrió alrededor de las 5:30, cuando la joven y Miguel Ángel Díaz, de 34 años, fueron interceptados por dos motochorros que circulaban en una moto 110 cc de color negro. En medio del asalto, uno de los delincuentes descendió del vehículo y se produjo un forcejeo, durante el cual se efectuaron al menos tres disparos. Uno de ellos impactó en la espalda de Alfaro, quien cayó herida en la vía pública.

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Tras la agresión, los atacantes huyeron sin que hasta el momento se haya confirmado si lograron sustraer pertenencias. Ahora, personal de la Comisaría 25ta y distintas brigadas policiales continúan con la investigación para dar con los responsables del hecho y determinar con precisión la mecánica del ataque.