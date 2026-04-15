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Operativo

Rescataron a una sanjuanina en un operativo por presunta trata en Santiago del Estero

La víctima fue localizada durante un allanamiento en La Banda y permanece bajo resguardo. Prevén su regreso a San Juan en las próximas horas.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Rescataron a una sanjuanina que era presunta víctima de trata en Santiago del Estero.

Rescataron a una sanjuanina que era presunta víctima de trata en Santiago del Estero.

Una mujer oriunda de San Juan fue rescatada en Santiago del Estero en el marco de un operativo federal vinculado a una causa por presunta trata de personas. El procedimiento se realizó en la localidad de La Banda, donde fuerzas de seguridad lograron dar con su paradero tras una investigación iniciada por una denuncia anónima.

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El caso comenzó a partir de un llamado a la Línea 145, lo que activó los protocolos de intervención y derivó en una pesquisa que permitió identificar un domicilio en el barrio Sarmiento como posible punto de explotación.

Con una orden judicial, efectivos de Gendarmería Nacional, junto a equipos especializados en la lucha contra la trata, llevaron adelante un allanamiento en el lugar. Durante el procedimiento, encontraron a la mujer, quien fue asistida de inmediato y retirada del inmueble.

Luego del rescate, la víctima fue trasladada a un espacio de protección, donde permanece contenida y bajo resguardo mientras avanzan las actuaciones para garantizar su seguridad. De acuerdo a fuentes del caso, se espera que pueda regresar a San Juan en las próximas horas, donde continuará recibiendo acompañamiento.

En el operativo, dos personas mayores de edad fueron identificadas y quedaron vinculadas a la causa, a disposición de la Justicia.

La investigación está a cargo del Juzgado Federal de Santiago del Estero N° 1 y la Fiscalía Federal N° 1, en el marco de la ley de prevención y sanción de la trata de personas. Las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer los hechos y determinar posibles responsabilidades.

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