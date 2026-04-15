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Juicio abreviado

Condenaron a un joven que atropelló por detrás a un ciclista en Rivadavia

El siniestro ocurrió alrededor de las 17:00 horas el pasado 16 de marzo. La víctima, Roberto Mario Tapia (74), fue trasladada de urgencia al hospital y, lamentablemente, perdió la vida horas después, precisamente a las 22:30.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Roberto Mario Tapia, el ciclista que perdió la vida en el siniestro de Rivadavia.

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Desde un primer momento, el fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales, llevó a cabo la investigación. Este martes por la tarde se realizó la audiencia de formalización contra Paredes, en la cual se planteó un acuerdo de juicio abreviado entre el Ministerio Público y el abogado defensor, Juan Humberto Fonzalida.

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La bicicleta que utilizaba Tapia

La bicicleta que utilizaba Tapia

A esta instancia se opuso la abogada querellante, Marcia Miodovsky. La letrada manifestó que el conductor del vehículo circulaba a excesiva velocidad y solicitaba que el imputado fuera investigado por homicidio culposo agravado. Dicha calificación ya había sido requerida al fiscal en semanas anteriores; por tal razón, la Fiscalía realizó una pericia que determinó que el Chevrolet circulaba entre 58 y 60 km/h, velocidad que no supera el máximo permitido para que la figura legal se agrave.

Durante la audiencia ocurrió un hecho llamativo: la querella manifestó que nunca fue notificada de tales peritajes. Sin embargo, la acusación pública sostuvo que sí se había informado a todas las partes. Para zanjar la disputa, el juez de Garantías, Pablo Leonardo León, solicitó que se certificaran los correos electrónicos y, en ese instante, Miodovsky comprobó que efectivamente tenía los mensajes en su cuenta, contaron fuentes del caso.

Finalmente, el magistrado homologó el pacto y condenó a Paredes a la pena de 3 años de prisión en suspenso por el delito de homicidio culposo por la conducción imprudente, negligente y antirreglamentaria. Además, se le impuso la inhabilitación para conducir vehículos motorizados por el plazo de 6 años.

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El auto de Paredes

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