Quién era el ciclista de 77 años que murió tras ser atropellado en Rivadavia

La muerte de Roberto Mario Tapia , el ciclista de 77 años que fue embestido este lunes por la tarde en Rivadavia , generó conmoción entre familiares y vecinos, que lo despidieron con mensajes de afecto en redes sociales.

En las redes "Son gente de m...": sanjuanina habló sobre el robo a su auto en pleno centro y se hizo viral

Delitos Especiales Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

“Que descanse en paz, tío Roberto. Ud. sabe que lo queríamos mucho. Gracias por demostrarnos su cariño siempre”, escribieron allegados junto a una imagen del hombre. En otro mensaje, lo recordaron como “un gran vecino” y acompañaron “en su dolor a la familia”.

image

El siniestro ocurrió alrededor de las 17 en calle Rastreador Calivar, en las inmediaciones de Pasaje Castro. Según fuentes judiciales, Tapia circulaba en una bicicleta tipo playera, rodado 26 y de color morado, en sentido Norte-Sur, cuando fue impactado desde atrás por un automóvil.

El vehículo involucrado fue un Chevrolet Corsa, conducido por un joven de 23 años identificado como Santiago Paredes Echeverría.

Producto del fuerte choque, el ciclista sufrió heridas de gravedad y fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson, donde permaneció internado durante varias horas. Pese a la asistencia médica, falleció cerca de las 22:30.

En el lugar intervino personal del Comando Radioeléctrico Oeste, que llegó en primera instancia, mientras que la investigación quedó en manos del fiscal Nicolás Schiattino, de la UFI Delitos Especiales N°3.

Por disposición judicial, el cuerpo fue trasladado a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, que permitirá determinar con precisión las causas del fallecimiento.