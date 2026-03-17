Delitos Especiales

Un ciclista fue atropellado de atrás por un auto en Rivadavia, agonizó por unas horas y perdió la vida

El choque fue en la intersección de Rastreador Calivar y Pasaje Castro, en horas de la tarde de este lunes. El señor que iba a bordo de la bicicleta tenía 77 años.

Por Redacción Tiempo de San Juan
WhatsApp Image 2026-03-17 at 09.36.23

Este lunes, alrededor de las 17 horas, un ciclista fue atropellado de atrás por un automovilista en calle Rastreador Calivar, cerca la intersección con Pasaje Castro, en Rivadavia.

El damnificado, de 77 años e identificado como Roberto Mario Tapia, fue trasladado de urgencia al Hospital Rawson. Durante horas luchó por su vida, pero lamentablemente a las 22:30 horas perdió la vida, expresaron fuentes judiciales.

WhatsApp Image 2026-03-17 at 09.36.24

Sobre la mecánica del siniestro se supo que el Tapia iba a bordo de una bicicleta tipo playera, rodado 26 y color morado, y circulaba por Rastreador Calivar de Norte a Sur. Al llegar a la esquina de Pasaje Castro fue impactado en la parte trasera por un Chevrolet Corsa, que era conducido por Santiago Paredes Echeverría (23).

El ciclista fue trasladado de urgencia al hospital y fue asistido por los profesionales. A pesar de los esfuerzos, Tapia falleció.

El caso ahora está siendo investigado por el fiscal Nicolás Schiattino de UFI Delitos Especiales N°3. En el lugar trabajó primero personal del Comando Radioeléctrico Oeste que estaba en cercanías del hecho.

El cuerpo de Tapia fue trasladado a la Morgue Judicial para realizar la autopsia correspondiente y confirmar cuáles fueron las causas del deceso.

