Admitió que apuñaló y mató a su amigo y vecino de Pocito y aceptó 9 años de cárcel

Aquella jornada de noviembre, la víctima recibió una herida de arma blanca en la zona del tórax que resultó letal. A pesar de los esfuerzos médicos, Amaya falleció poco después del ataque. Las autoridades detuvieron a Aguirre casi de inmediato, quien desde el inicio fue señalado por testigos presenciales como el único responsable de la agresión.
Durante el proceso judicial, la defensade Aguirre -María Filomena Noriega- y el fiscal Nicolás Schiattino acompañado por la ayudante fiscal Roxana Fernández, acordaron la pena. La decisión de avanzar con un juicio abreviado surgió luego de que el acusado admitiera voluntariamente los hechos, evitando así el debate oral y público.