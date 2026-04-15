Admitió que apuñaló y mató a su amigo y vecino de Pocito y aceptó 9 años de cárcel

Samuel Pablo Aguirre (19) reconoció ser el autor del asesinato de su vecino y amigo, José Mario Amaya (36), y aceptó cumplir una pena de 9 años de prisión efectiva.

En una audiencia celebrada este miércoles, se cerró uno de los capítulos trágicos ocurridos a fines de 2025 en Pocito. Samuel Pablo Aguirre (19) reconoció ser el autor del asesinato de su vecino y amigo , José Mario Amaya (36) , y aceptó cumplir una pena de 9 años de prisión efectiva bajo la modalidad de juicio abreviado.

Video exclusivo El dolor de una madre sanjuanina por el crimen de su hijo y la pregunta al asesino: "¿Estás arrepentido?"

Caso en Rawson La mujer baleada por motochorros fue operada: cuál es su estado de salud

El hecho, que conmocionó a los vecinos de Ruta 40 y calle 11 tuvo lugar el pasado 9 de noviembre de 2025. Según los informes recabados durante la investigación liderada por la UFI Delitos Especiales, lo que comenzó como una reunión entre conocidos terminó de la peor manera tras una discusión que escaló rápidamente en violencia física.

Aquella jornada de noviembre, la víctima recibió una herida de arma blanca en la zona del tórax que resultó letal. A pesar de los esfuerzos médicos, Amaya falleció poco después del ataque. Las autoridades detuvieron a Aguirre casi de inmediato, quien desde el inicio fue señalado por testigos presenciales como el único responsable de la agresión.

image

Durante el proceso judicial, la defensa de Aguirre -María Filomena Noriega- y el fiscal Nicolás Schiattino acompañado por la ayudante fiscal Roxana Fernández, acordaron la pena. La decisión de avanzar con un juicio abreviado surgió luego de que el acusado admitiera voluntariamente los hechos, evitando así el debate oral y público.