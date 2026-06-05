De la teoría a la práctica: llega el histórico simulacro de juicio por jurados en San Juan

San Juan se prepara para vivir un momento histórico en su camino hacia una justicia más participativa. Este viernes 5 de junio, a partir de las 15:30 horas, el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de San Juan se transformará en una sala de audiencias real para llevar a cabo un simulacro de juicio por jurados que promete ser revelador. Tras la suspensión de una instancia similar programada para mayo por razones de fuerza mayor, esta actividad se presenta como el ensayo final y estratégico antes de la implementación definitiva de un sistema que busca democratizar las decisiones judiciales en la provincia. La jornada no solo será presencial, sino que también llegará a toda la comunidad a través de la transmisión en vivo por el canal de YouTube de la Escuela Judicial de San Juan.

La experiencia consiste en una representación fiel de lo que sucede en un estrado, donde el protagonismo se divide entre la academia y la ciudadanía común. Alumnos de los últimos años de abogacía de la Universidad Nacional de San Juan, la Universidad Católica de Cuyo y la Universidad de Congres o asumirán los roles de fiscales y defensores. Estos jóvenes han sido preparados intensivamente por jueces, fiscales y magistrados del Tribunal de Impugnación en técnicas de litigación oral, aprendiendo a interrogar testigos y a presentar alegatos frente a un caso cuya teoría se mantiene en estricto secreto hasta el inicio del debate para asegurar la espontaneidad del proceso.

El componente más innovador es el jurado popular, que en la práctica funcionará integrado por doce ciudadanos que fueron elegidos mediante un sorteo del padrón electoral y que no poseen conocimientos jurídicos técnicos. Estos sanjuaninos tendrán la enorme responsabilidad de escuchar las pruebas y decidir, bajo criterios de paridad de género, si el acusado es culpable o inocente. A diferencia de los juicios tradicionales, aquí el veredicto de la gente es vinculante y soberano, lo que significa que el juez técnico que preside el acto debe acatar la decisión y solo intervendrá después para fijar la pena en caso de una condena. Este modelo busca que la sociedad sanjuanina se "amigue" con el sistema y comprenda la responsabilidad que implica evaluar pruebas con seriedad.

La iniciativa será coordinada por los jueces del Tribunal de Impugnación Ana Lía Larrea, Daniel Guillén Maximiliano Blejman y Benedicto Correa. Este simulacro es el corolario final tras el ciclo de Conversatorios sobre Juicio por Jurados Populares en San Juan que reunió a operadores del sistema de justicia, abogacía y estudiantes avanzados en el que también coorganizaron el Ministerio Público de la Defensa; Colegio de Magistrados y Funcionarios; Fiscalía de Estado; Foro de Abogados; Asociación Sanjuanina de Abogados Penalistas junto a las tres casas de altos estudios antes mencionadas.

La modalidad de juicio por jurados fue aprobada en San Juan en noviembre de 2018 como parte del Código Procesal Penal, aunque su aplicación efectiva ha seguido un camino gradual de preparación técnica y cultural. Como antecedente directo, la provincia recuerda el multitudinario simulacro realizado en septiembre de 2019 en el Centro de Convenciones Barrena Guzmán, donde incluso participaron figuras del deporte y el periodismo local. Aquella experiencia, que terminó con un veredicto de "no culpable", sirvió para impulsar el debate legislativo y social que hoy se concreta en este nuevo laboratorio institucional coordinado por la Corte de Justicia, la Escuela Judicial y diversas entidades del foro legal.

Link para inscribirse y participar de la actividad presencial: https://bit.ly/simulacro-sj