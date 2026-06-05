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Mercado

Furor en San Juan por las motos de media y alta gama: qué hay detrás del crecimiento del sector

La estabilidad en los precios y la financiación han aportado al crecimiento del rubro.

Por Guillermo Alamino
Imagen ilustrativa.

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El mercado de las motos en San Juan experimenta un buen momento y ahora se está dando la particularidad de que están incrementando las ventas de rodados de media y alta gama. Esto, de acuerdo al sector, se debe a que los precios de los rodados no han tenido una suba al ritmo de la inflación y prácticamente han mantenido sus valores, lo que generó una apuesta de los consumidores hacia motocicletas más sofisticadas. A esto se suma, la disponibilidad de financiamiento que apalanca al consumo.

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Fernando Lucero, delegado de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA) en motos, comentó que los clientes muestran un gran interés por la adquisición de unidades de media y alta gama, ya que se encuentran en valores accesibles y han aparecido una mayor variedad de modelos en el mercado. “Tienen muy buenas prestaciones, otra tecnología y a un muy buen precio”, dijo.

En este sentido, el empresario detalló que el precio de las motos se ha mantenido prácticamente igual al año pasado. Informó que solamente experimentaron un alza del 12% en mayo en relación a mayo del año pasado, muy por debajo de la inflación que, según el último dato oficial, marcó 32,4% en abril. “Entonces nos encontramos con que los precios están bastante controlados y los sueldos, mal que mal, van creciendo; eso hace que a la gente le sea más fácil acceder a una moto. Y si tenemos en cuenta la financiación, que no ha cambiado —es decir, tenemos muchas opciones para llevarnos un bien durable como es la moto—, bueno, también incentiva a que la gente se meta en un crédito para acceder a ella”, señaló Lucero.

En relación al comportamiento del consumidor, el referente comentó que generalmente la gente que quiere una moto de media o alta gama ya tenía anteriormente una unidad y busca comprar un vehículo más avanzado. “Lo más común es que los usuarios realicen un salto de cilindrada"; es decir, personas que ya tenían una moto de baja cilindrada (como una 110 o 150) deciden escalar a una intermedia. Aunque es menos frecuente, también hay quienes adquieren una moto de alta gama como su primera unidad para "darse un gusto", expresó. El valor de una moto de gama media ronda entre los 6 y los 12 millones de pesos, mientras que las de alta gama van desde los $11 millones y pueden superar los 40 mil dólares.

Las ventas de motos en alza

El delegado de ACARA expresó que las ventas de motos crecieron un 50,8% en mayo en relación al mismo mes del año pasado, posicionando a la provincia como una de las que tuvo mejor desempeño a nivel nacional.

En cuanto al acumulado durante el año, hubo un incremento del 67,9% entre enero-mayo en comparación a enero-mayo del 2025. “Solamente hay tres provincias que nos superan en el incremento de patentamiento en el acumulado anual, lo cual representa números muy positivos para la provincia; y, bueno, creemos que se va a proyectar en lo que resta del año”, concluyó.

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