Engañaron a una sanjuanina con una falsa inversión en YPF: perdió sus ahorros y le sacaron préstamos a su nombre

Antes de invertir, creyó que estaba frente a una oportunidad para mejorar sus ingresos. Meses después descubrió que había perdido más de 5 millones de pesos y que incluso habían solicitado préstamos utilizando su identidad. La víctima es una mujer sanjuanina de 70 años que denunció haber sido engañada por una organización que operaba a través de redes sociales y aplicaciones de mensajería.

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La maniobra comenzó con una publicación que promocionaba inversiones vinculadas a YPF. Atraída por la propuesta, la mujer dejó sus datos y poco después fue contactada por supuestos especialistas financieros que le explicaron cómo ingresar al sistema y obtener rendimientos económicos.

Con el paso de las semanas, los interlocutores construyeron una relación de confianza que la llevó a realizar distintos movimientos de dinero. En ese contexto, le indicaron que descargara una aplicación que, según le explicaron, les permitiría brindarle asistencia técnica y acompañamiento en las operaciones.

Sin embargo, aquella herramienta terminó siendo la llave de acceso a su información personal. Los desconocidos lograron ingresar a sus cuentas y efectuar operaciones financieras sin su consentimiento. Cuando la mujer advirtió que algo no estaba bien, gran parte de sus ahorros ya había desaparecido.

La situación se tornó aún más preocupante después de que decidiera cortar todo contacto con quienes la asesoraban. Tras bloquear los números desde los que la llamaban, comenzó a recibir mensajes amenazantes y descubrió que también habían tramitado créditos utilizando sus datos personales, generándole una importante deuda.

El perjuicio económico total supera los 5 millones de pesos entre dinero transferido y compromisos financieros asumidos de manera fraudulenta.

La presentación judicial fue realizada por los abogados María José Ramos y Gonzalo Giménez Morales ante la UFI de Delitos Informáticos y Estafas. Los investigadores intentan ahora rastrear el recorrido del dinero, identificar a los responsables y establecer si la misma modalidad fue utilizada para engañar a otras personas en San Juan.