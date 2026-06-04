Entraron a una casa de Médano de Oro y robaron una pistola con municiones

Una familia de Médano de Oro sufrió el ataque de ladrones, que se llevaron una pistola 9 mm y cartuchos. El robo se produjo entre la noche del miércoles y los primeros minutos de este jueves cuando no había nadie en la vivienda.

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El hecho fue un robo bajo la modalidad escruche. De acuerdo con la denuncia radicada en la Subcomisaría Médano de Oro, los delincuentes aprovecharon la ausencia de los moradores para ingresar al inmueble ubicado sobre calle 8, entre América y Punta del Monte, en Rawson.

Según manifestó el damnificado, de apellido De la Vega, los autores del hecho violentaron el cierre perimetral de la propiedad y posteriormente forzaron una puerta trasera para acceder al interior de la casa, revelaron fuentes policiales. Recién al regresar al domicilio descubrió el saqueo y dio aviso a la Policía.

Los ladrones sustrajeron una amoladora, una soldadora, diversas prendas de vestir y una pistola Glock calibre 9 mm, además de cartuchos de esa arma. La investigación quedó a cargo de la UFI Delitos Contra la Propiedad, que trabaja para identificar a los responsables y recuperar los elementos robados.