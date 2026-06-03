Denunciaron la desaparición de otra escopeta en una dependencia de la Policía de San Juan

No hay primera sin segunda, reza el dicho. Como si no bastara con el alboroto que se armó en la Policía por el robo de una escopeta de un patrullero de una subcomisaría de Rawson, ahora se conoció que desapareció otra arma idéntica de una comisaría de 25 de Mayo. En este último caso, los policías no tienen en claro si la extraviaron o si alguien la sustrajo.

Víctimas con uniforme En menos de una semana, robaron otra pistola a un miembro de la Policía de San Juan

TIEMPO DE SAN JUAN contó sobre el hecho denunciado el lunes último por el jefe de la Subcomisaría Barrio Buenaventura Luna y que despertó malestar por el robo de una escopeta Remington 870 Tactical. El escándalo es aún mayor en la fuerza, dado que este miércoles trascendió que desapareció otra arma larga de similares características de la Comisaría 10ma, ubicada en Villa Santa Rosa.

Este medio confirmó la información. El caso también es investigado por el equipo dirigido por el fiscal Andrés Ghilardi, de la UFI Delitos contra la Propiedad. Las fuentes señalaron que la denuncia fue radicada el lunes por el jefe de la dependencia policial situada en la villa cabecera de 25 de Mayo y, en principio, la causa fue caratulada como actuaciones por extravío.

image Estas son las escopeta que utiliza la Policía de San Juan.

A diferencia del caso de la subcomisaría de Rawson, en este último hecho no existe certeza de un robo o un hurto. Las fuentes contaron que actualmente realizan refacciones en el edificio de la Comisaría 10ma y, por ese motivo, efectuaron una mudanza. La sospecha es que en medio de todo ese movimiento se perdió una escopeta tipo Ithaca, aunque tampoco descartan que el arma haya sido sustraída anteriormente y que recién ahora advirtieran el faltante. El fiscal y su equipo de investigadores pidieron informes y seguramente también requerirán las grabaciones de las cámaras de seguridad y tomarán declaración a todo el personal para establecer qué pasó con esa escopeta.

Este martes último, TIEMPO DE SAN JUAN reveló el caso de la Remington 870 Tactical sustraída de la patrulla de la Subcomisaría Barrio Buenaventura Luna, en Rawson. La desaparición del arma fue advertida el lunes por la noche por los propios policías que tenían a su cargo el móvil. Lo más llamativo es que los uniformados no pudieron precisar en qué momento se produjo el robo.

Según la investigación, los efectivos realizaron un traslado hasta el Instituto Nazario Benavídez, en Zonda, y luego regresaron a la dependencia policial. Recién alrededor de las 22 descubrieron que la escopeta ya no estaba en el asiento trasero del patrullero. Por eso, los investigadores intentan determinar si el arma fue sustraída en Zonda o si el robo ocurrió frente a la propia subcomisaría mientras el móvil permanecía estacionado.