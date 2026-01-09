En menos de una semana, robaron otra pistola a un miembro de la Policía de San Juan

Por segunda vez, en menos de una semana, robaron el arma reglamentaria a un miembro de la Policía de San Juan. El sábado pasado le tocó a un agente que presta servicio en Caucete. Este viernes, un cabo de la fuerza denunció que entraron a su departamento y le sustrajeron su pistola, las municiones y 300 mil pesos, entre otras cosas.

TIEMPO DE SAN JUAN contó días atrás el caso del agente Kevin Farías, a quien un ladrón le robó el arma reglamentaria mientras dormía en la casa de su novia, en la calle Patricias Sanjuaninas, en Caucete. Eso sucedió el sábado de la semana pasada. Según denunció, el delincuente rompió una ventana del domicilio, s ustrajo una mochila con una pistola 9 mm Bersa, el cargador con municiones y efectos personales, y escapó sin ser advertido.

Ahora le tocó al cabo primero Willians Marín, quien cumple funciones en la Secretaría General de la Central de Policía de San Juan, comentaron jefes de la fuerza. Este policía vive en un complejo de departamentos situado en la calle Paso de los Andes, en Desamparados, Capital, agregaron.

Según el uniformado, el robo se produjo este viernes al mediodía en su departamento. Su versión fue que salió alrededor de las 12 del mediodía y regresó en apenas 40 minutos, pero en ese ínterin se metieron a robarle. El o los ladrones habrían ingresado por la puerta del balcón, que estaba abierta.

Las fuentes señalaron que el cabo primero aseguró que le robaron su pistola 9 mm marca Hi Power, el cargador completo, 300 mil pesos, una computadora portátil y otros efectos menores. Todo eso fue denunciado en la Comisaría 4ª, desde donde se dio intervención al fiscal de turno de la UFI Delitos contra la Propiedad.