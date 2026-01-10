Guadalupe de la Fuente y un sueño nacional tan valioso como un 'Rubí'

Guadalupe de la Fuente ha hecho de la música su camino y está convencida de ir cumpliendo sueños en su recorrido.

En San Juan ha emergido una voz que no solo canta, sino que construye, proyecta. Guadalupe de la Fuente no es solo una cantautora; es, en sus propias palabras, "una artista autodidacta en constante construcción". Esa metáfora no es casual: cuando no está puliendo una melodía en el estudio, Guada se encuentra entre maderas y herramientas, ejerciendo la carpintería como hobby y oficio, moldeando la realidad con la misma precisión con la que ajusta un acorde de su música.

Su historia con las melodías no tuvo una génesis académica, sino se produjo a través del descubrimiento personal y la insistencia del entorno. "Mi camino comienza sobre mis 13 años, donde conozco mi primer guitarra criolla y desde ahí no solté más" , recordó.

image

Fueron sus amigos quienes, detectando un brillo especial en su tono, la empujaron a creer en su talento. Tras pasar por coros y experimentar la vibrante energía del arte callejero con la murga, Guadalupe comprendió que su voz era su herramienta principal, el vehículo para una "fusión de furia, dulzura y dolor".

El punto de inflexión llegó temprano, a los 16 años, cuando entró por primera vez a un estudio de grabación de la mano de su amigo Juan Carlos Rubio. "Desde ese día no me quedaron más dudas de que quería que mi camino sea hacer música y tener algo para decir como letrista", afirmó convencida.

image Guada, junto a Juan Carlos Rubio, un grande de la música que tristemente falleció el año pasado.

Esa búsqueda de "decir algo" se ha nutrido con la sensibilidad del Flaco Spinetta, la técnica de John Mayer, la raíz emocional de Silvana Estrada y la mística popular de Los Redondos. De esa amalgama de referentes surge una propuesta que se siente cómoda en la intensidad del rock y la profundidad del blues, géneros donde su voz logra expresarse en plenitud.

"Rubí": una placentera culminación de tres años de artesanía sonora

Diciembre de 2025 marcó un antes y un después en su carrera con el lanzamiento de "Rubí", su primer disco de estudio. Al igual que una piedra preciosa que requiere tiempo y presión para formarse, este álbum demandó tres años de trabajo meticuloso en el estudio Blue Note, “la casita del amor” para Guada.

La presentación oficial fue un despliegue de fuerza colectiva en Intruses Live, un espacio clave para la escena independiente. Acompañada por su "tremenda full band" —integrada por Marcelo Laspiur en bajo, Valentín Cora en guitarra y arreglos, y Juanra Álvarez en batería—, Guadalupe demostró que su proyecto tiene la solidez necesaria para trascender las fronteras provinciales.

"Hicimos una tremenda producción junto a Eugenia Tejada, quien me acompaña como productora, Emi Carrizo en cámaras y Cristian Giunta en sonido", explicó la cantante. El objetivo de este despliegue técnico fue registrar el show en vivo para YouTube, bajo la premisa de que "en el vivo se ve la realidad". El sonido impecable del disco, y ahora del directo, lleva el sello de Rodolfo Ruiz, responsable de la mezcla y el mastering.

Pero la inquietud artística de Guadalupe no se agota en su material solista. Cerrando el 2025, se unió a Lucas Bongiovanni para rendir homenaje a una de sus mayores influencias: Los Redondos. La sesión, ya disponible en YouTube, es un puente entre su faceta de autora y su respeto por el cancionero popular argentino.

Embed - ACÚSTICO RICOTERO| Sesión en vivo por Guadalupe de la Fuente y Lucas Bongiovanni(COVER LOS REDONDOS)

Al asomarnos a este 2026, los objetivos de la artista sanjuanina son claros y ambiciosos. El sueño de que "el mundo conozca mis canciones" empieza a materializarse en movimientos concretos. "Mis metas para 2026 es girar este disco y todo el laburo que vengo haciendo. Un gran sueño sería poder girar con mi Full Band", confesó.

Detrás de la artista que proyecta escenarios nacionales e internacionales, permanece la joven agradecida que reconoce sus raíces. "Le debo todo a mi familia, que son los que me ayudan día a día desde mis comienzos", expuso Guada antes de lanzar una invitación: “ Este sábado, 10 de enero, desde las 22:00 hrs voy a estar en ‘Asado de obra’ -Gral. Paz 2268 Oeste-. Voy a proponer un acústico de rock nacional, blues y obviamente mis canciones”.