Video: ladrones robaron casi $6.000.000 en mercadería de un negocio de Pocito

Un importante robo se registró durante la madrugada de este viernes en un comercio de Villa Aberastain, en Pocito . En un accionar rápido y coordinado, delincuentes ingresaron al local y se llevaron mercadería valuada en alrededor de 6 millones de pesos, todo en menos de dos minutos.

En La Toma Video: se tiró al agua en un peligroso lugar de Ullum y lo subió a las redes

Según informaron fuentes oficiales, a las 6:35 personal policial de la Comisaría 7ª fue comisionado por el sistema Halcón a un local ubicado sobre Avenida Aberastain, antes de calle 12. En el lugar, los efectivos entrevistaron a Micaela Fernández, de 31 años, quien manifestó que fue alertada por una vecina sobre el ingreso de desconocidos a su comercio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2009737141887111361&partner=&hide_thread=false Ladrones robaron casi $6.000.000 en mercadería de un negocio de Pocito pic.twitter.com/T4nDZ5x9Su — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 9, 2026

Al arribar, la damnificada constató que una de las puertas había sido violentada y notó el faltante de una balanza, una máquina cortadora de fiambre, distintos cortes de carne valuados en alrededor de un millón de pesos y varias cervezas, entre otros elementos.

De acuerdo a la reconstrucción del hecho, el robo ocurrió minutos antes de las 6 de la mañana. Al menos tres personas, con el rostro cubierto, ingresaron al local y actuaron con rapidez, llevándose mercadería y equipamiento en un corto lapso de tiempo. Toda la secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del comercio, donde se observa a los sospechosos con la cara cubierta.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon en un automóvil que los aguardaba en el exterior, conducido por un cuarto cómplice. Las imágenes del sistema de videovigilancia ya forman parte de la investigación.

El caso quedó en manos de la UFI Delitos contra la Propiedad, que analiza los registros fílmicos y busca cámaras de seguridad de la zona para intentar identificar a los autores y el vehículo utilizado en la fuga.