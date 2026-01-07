La lluvia llegó a la Ciudad de San Juan cerca de las 20 horas de este miércoles y se hizo sentir con intensidad en distintos puntos del Gran San Juan, tal como había sido anticipado por los organismos oficiales.

Minutos antes del inicio de las precipitaciones, la Dirección de Protección Civil había emitido un alerta meteorológico de nivel amarillo por tormentas que afectarían durante la noche del miércoles 7 y la madrugada del jueves 8 de enero. El fenómeno incluye la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tiempodesanjuan/status/2009040541439164659&partner=&hide_thread=false ¡Se largó con todo! En video, así llovió en San Juan pic.twitter.com/3Wx9uwLVwD — Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) January 7, 2026

Según el informe oficial, las zonas alcanzadas por el alerta son los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. En estos sectores se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan superarse de manera puntual.

Además, se advirtió sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, mientras que en sectores de Alta Cordillera las precipitaciones podrían darse en forma de granizo y/o nieve.

Ante este escenario, desde Protección Civil recordaron que los números de emergencia habilitados las 24 horas son el 103 y el 911, y reiteraron una serie de recomendaciones para reducir riesgos.

Recomendaciones ante tormentas

En el hogar

Revisar y limpiar techos, canaletas y desagües.

Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

Desenchufar artefactos eléctricos y cerrar puertas y ventanas.

No sacar la basura y resguardar a las mascotas.

Evitar salir si no es necesario y contar con un kit de emergencia familiar.

En la vía pública

No circular por calles inundadas o anegadas.

Buscar refugio en lugares seguros durante la tormenta.

Conducir con luces bajas, baja velocidad y mayor distancia entre vehículos.

Evitar el contacto con agua de inundación y consumir solo agua potable o hervida.

Ante caída de granizo

Permanecer bajo techo y mantener la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

Finalizada la tormenta, revisar posibles daños en la vivienda.

Ante riesgos estructurales, comunicarse con organismos oficiales.

Desde el organismo insistieron en la importancia de seguir los comunicados oficiales y actuar con responsabilidad para minimizar riesgos ante este tipo de eventos climáticos.