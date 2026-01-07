¡Se largó con todo! En video, así llovió en San Juan

La lluvia llegó a la Ciudad de San Juan cerca de las 20 horas de este miércoles y se hizo sentir con intensidad en distintos puntos del Gran San Juan, tal como había sido anticipado por los organismos oficiales.
Minutos antes del inicio de las precipitaciones, la Dirección de Protección Civil había emitido un alerta meteorológico de nivel amarillo por tormentas que afectarían durante la noche del miércoles 7 y la madrugada del jueves 8 de enero. El fenómeno incluye la posibilidad de lluvias intensas en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Según el informe oficial, las zonas alcanzadas por el alerta son los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson y Santa Lucía, además de áreas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. En estos sectores se esperan precipitaciones acumuladas de entre 20 y 50 milímetros, aunque no se descarta que esos valores puedan superarse de manera puntual.
Además, se advirtió sobre ráfagas de viento que podrían alcanzar los 80 km/h, mientras que en sectores de Alta Cordillera las precipitaciones podrían darse en forma de granizo y/o nieve.
Ante este escenario, desde Protección Civil recordaron que los números de emergencia habilitados las 24 horas son el 103 y el 911, y reiteraron una serie de recomendaciones para reducir riesgos.
En el hogar
En la vía pública
Ante caída de granizo
Desde el organismo insistieron en la importancia de seguir los comunicados oficiales y actuar con responsabilidad para minimizar riesgos ante este tipo de eventos climáticos.