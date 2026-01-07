miércoles 7 de enero 2026

Tormentas fuertes en San Juan: rige un alerta amarilla y piden extremar cuidados

Protección Civil advierte por lluvias intensas, granizo y ráfagas de hasta 80 km/h para la noche del miércoles y la madrugada del jueves.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Emiten un alerta por tormentas para San Juan, durante la noche de este miércoles y la madrugada del jueves.

La Dirección de Protección Civil emitió un alerta meteorológica por tormentas que afectarán a gran parte del Gran San Juan y zonas aledañas durante la noche del miércoles 7 y la madrugada del jueves 8 de enero. El fenómeno podría incluir lluvias intensas en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.

Según el informe oficial, las tormentas alcanzarán a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, además de zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El alerta es de nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y riesgos.

Se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual, con ráfagas de viento que podrían llegar a los 80 km/h. En sectores de Alta Cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de granizo y/o nieve.

Ante este escenario, Protección Civil recordó los números de emergencia disponibles las 24 horas: 103 y 911.

Las recomendaciones principales ante tormentas

En el hogar

  • Revisar y limpiar techos, canaletas y desagües.

  • Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua.

  • Desenchufar artefactos eléctricos y cerrar puertas y ventanas.

  • No sacar la basura y mantener a las mascotas resguardadas.

  • Evitar salir si no es necesario y tener listo un kit de emergencia familiar.

En la vía pública

  • No circular por calles inundadas o anegadas.

  • En caso de tormenta, buscar un lugar seguro.

  • Si conduce, hacerlo con luces bajas, baja velocidad y mayor distancia entre vehículos.

  • Evitar el contacto con agua de inundación y consumir solo agua potable o hervida.

Ante caída de granizo

  • Permanecer bajo techo y mantener la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.

  • Finalizada la tormenta, revisar posibles daños en la vivienda.

  • En caso de riesgo estructural, comunicarse con organismos oficiales.

Desde Protección Civil insistieron en seguir los comunicados oficiales y actuar con responsabilidad para reducir riesgos ante eventos climáticos severos.

