Tormentas fuertes en San Juan: rige un alerta amarilla y piden extremar cuidados

La Dirección de Protección Civil emitió un alerta meteorológica por tormentas que afectarán a gran parte del Gran San Juan y zonas aledañas durante la noche del miércoles 7 y la madrugada del jueves 8 de enero. El fenómeno podría incluir lluvias intensas en cortos períodos, granizo, fuerte actividad eléctrica y ráfagas de viento.
Según el informe oficial, las tormentas alcanzarán a los departamentos de 9 de Julio, Albardón, Capital, Chimbas, Rawson, Santa Lucía, además de zonas bajas de Pocito, Rivadavia y Sarmiento. El alerta es de nivel amarillo, lo que implica la posibilidad de fenómenos meteorológicos con capacidad de generar daños y riesgos.
Se prevén precipitaciones acumuladas entre 20 y 50 milímetros, que podrían superarse de manera puntual, con ráfagas de viento que podrían llegar a los 80 km/h. En sectores de Alta Cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de granizo y/o nieve.
Ante este escenario, Protección Civil recordó los números de emergencia disponibles las 24 horas: 103 y 911.
Las recomendaciones principales ante tormentas
En el hogar
-
Revisar y limpiar techos, canaletas y desagües.
-
Retirar objetos que puedan ser arrastrados por el agua.
-
Desenchufar artefactos eléctricos y cerrar puertas y ventanas.
-
No sacar la basura y mantener a las mascotas resguardadas.
-
Evitar salir si no es necesario y tener listo un kit de emergencia familiar.
En la vía pública
-
No circular por calles inundadas o anegadas.
-
En caso de tormenta, buscar un lugar seguro.
-
Si conduce, hacerlo con luces bajas, baja velocidad y mayor distancia entre vehículos.
-
Evitar el contacto con agua de inundación y consumir solo agua potable o hervida.
Ante caída de granizo
-
Permanecer bajo techo y mantener la calma, especialmente con niños, adultos mayores y mascotas.
-
Finalizada la tormenta, revisar posibles daños en la vivienda.
-
En caso de riesgo estructural, comunicarse con organismos oficiales.
Desde Protección Civil insistieron en seguir los comunicados oficiales y actuar con responsabilidad para reducir riesgos ante eventos climáticos severos.