lunes 2 de marzo 2026

Fenómeno astronómico

Eclipse de Luna en San Juan, este martes: cómo y a qué hora se verá

El primer eclipse lunar del año, conocido como "Luna de Sangre", podrá observarse de modo parcial en la provincia, según comentó un experto local.

Por Redacción Tiempo de San Juan
Cómo ver el eclipse de Luna desde San Juan.

Cómo ver el eclipse de Luna desde San Juan.

Este martes 3 de marzo de 2026, los amantes del cielo y de la astronomía podrán ser testigos de un espectacular fenómeno celestial: el primer eclipse lunar del año, conocido como "Luna de Sangre". En San Juan, según comentó un experto local, el espectáculo se verá parcialmente durante el amanecer.

Un eclipse lunar se produce cuando la Tierra pasa directamente entre el Sol y la Luna, proyectando una sombra gigantesca sobre la superficie lunar y tiñéndola de un intenso color naranja rojizo, explica la NASA.

Esta alineación perfecta solo puede ocurrir durante la fase de Luna llena y, en esta ocasión, en las zonas en las que el fenómeno se observe de modo completo, la fase total —cuando la Luna se verá rojiza— durará 58 minutos, una extensión excepcional para este tipo de eventos.

Sin embargo, en San Juan, según detalló el astrónomo Eric González a Tiempo de San Juan, no se verá la totalidad. “Aquí solo se podrá observar el principio del eclipse. Será justo al amanecer, cuando se esconde la Luna y sale el Sol”, indicó el experto.

Al mismo tiempo, indicó que, alrededor de las 6:50 a. m., “vamos a ver una pequeña parte de la sombra de la Tierra proyectada sobre el disco de la Luna, a medida que se esconde detrás de la Cordillera”.

image

Durante un eclipse lunar, la Luna se mueve hacia la parte interna de la sombra de la Tierra, o umbra. Parte de la luz solar que pasa a través de la atmósfera de nuestro planeta llega a la superficie de la Luna, iluminándola tenuemente.

Los colores con longitudes de onda más cortas, como el azul y el violeta, se dispersan más fácilmente que los colores con longitudes de onda más largas, como el rojo y el naranja.

En este caso, como estas longitudes de onda más largas atraviesan la atmósfera de la Tierra y las longitudes de onda más cortas se dispersan, la Luna se ve anaranjada o rojiza. Al mismo tiempo, cuanto más polvo o nubes haya en la atmósfera de nuestro planeta durante el eclipse, más roja se verá la Luna.

