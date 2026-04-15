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Gran evento

San Juan se sube a la jaula: llega una noche a puro combate con boleto al Mundial

El próximo 18 de abril, la provincia será escenario de un evento de alto voltaje con peleas profesionales y amateurs en distintas disciplinas. En juego, no solo cinturones: también la chance de pelear en Alemania 2026.

Por Redacción Tiempo de San Juan
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San Juan vuelve a meterse en el mapa grande de los deportes de contacto. El 18 de abril, el Club Social San Juan será el epicentro de una velada que promete acción sin respiro: se viene el The Fighting League, un mega evento que combinará espectáculo, competencia y una puerta directa al plano internacional.

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La propuesta no es una más. Con disciplinas como MMA, kickboxing, K1 y jiu jitsu (en modalidad no-gi), la cartelera reunirá a peleadores de distintos puntos del país, varios de ellos con experiencia y otros buscando dar el salto. Todo bajo fiscalización internacional, lo que le da un marco de jerarquía poco habitual para este tipo de veladas en la región.

Pero el gran condimento está en lo que hay en juego: varios combates servirán como clasificatorios al Mundial 2026 que se disputará en Alemania. Es decir, no solo se pelea por el honor o un cinturón, sino también por un lugar en la elite global del deporte.

La noche tendrá un menú cargado: más de 20 combates, incluyendo un torneo especial tipo “Super 8”, peleas femeninas destacadas y varios títulos en disputa. Entre los cruces más esperados aparecen duelos por cinturones y enfrentamientos que prometen chispas desde el primer round.

Además, el evento sumará condimentos de show con música y puesta en escena, buscando atraer no solo a los fanáticos del combate sino también a un público más amplio.

Con esta movida, San Juan reafirma su crecimiento como plaza fuerte para las artes marciales y deportes de contacto, apostando a eventos de nivel nacional que empiezan a mirar de cerca el plano internacional. Y esta vez, con un incentivo extra: la chance concreta de saltar al mundo.

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