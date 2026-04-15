El cielo se tiñó de colores en el inicio de la mañana sanjuanina

Tras la tormenta que se registró durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles en el Gran San Juan y alrededores, un doble arcoiris tiñó el cielo sanjuanino e hizo alzar los celulares a más de uno para captar el fenómeno.
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Durante la mañana de este miércoles, tras las lluvias, un doble arcoiris llamó la atención de los sanjuaninos y las imágenes recorrieron las redes.
Tras la tormenta que se registró durante la madrugada y las primeras horas de este miércoles en el Gran San Juan y alrededores, un doble arcoiris tiñó el cielo sanjuanino e hizo alzar los celulares a más de uno para captar el fenómeno.
Cabe recordar que, como estaba pronosticado, pasada la 1 de la madrugada comenzaron a precipitar las primeras gotas que, de modo intermitente cayeron hasta alrededor de las 6.
Cuando el cielo comenzaba a despejarse, minutos antes de las 9, quienes recorrían Capital pudieron apreciar el enorme arcoiris que surcó el cielo.
En cuanto al tiempo, mejoró paulatinamente. Según indica el Servicio Meteorológico Nacional, durante la mañana la temperatura mínima rondó los 16 grados y al mediodía el termómetro se acercaba a los 20 grados, bajo el cielo algo nublado.
Para la tarde se prevé una temperatura máxima de 24 grados, aún con algunas nubes presentes. En tanto que, para mañana jueves, el SMN anuncia un temperatura mínima de 14 grados en San Juan y una máxima de 27 grados, bajo el cielo ligeramente nublado.