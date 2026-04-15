La insólita cifra que debe pagar en Mendoza un supermercado con sede en San Juan

Una cadena de supermercados con sede en San Juan volvió a quedar en el centro de la escena en Mendoza tras la ratificación de una multa económica por parte del Gobierno provincial. La sanción recae sobre la firma Millán S.A., propietaria de Átomo, y fue confirmada oficialmente en los últimos días.

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De acuerdo a lo informado por el diario El Sol, la penalidad asciende a $375.000 y responde a una infracción detectada durante una inspección realizada el año pasado. En ese procedimiento, los controles evidenciaron diferencias entre los precios exhibidos en góndola y los cobrados en caja para un mismo producto.

La fiscalización estuvo a cargo de la Dirección de Fiscalización, Control y Tecnología Agroindustrial, que dejó constancia de la irregularidad mediante actas, listados y tickets. Según se desprende del decreto oficial, incluso se verificó que los códigos internos coincidían entre la etiqueta en góndola y el comprobante de compra, lo que confirmó la discordancia de valores.

Si bien la sanción había sido aplicada inicialmente en septiembre, la empresa presentó recursos administrativos para revertirla. Sin embargo, las autoridades consideraron que no se aportaron nuevos elementos que modificaran la situación, por lo que finalmente se decidió sostener la multa.

El documento oficial también menciona que se trató de una “triple constatación” de la práctica, encuadrada como una violación a las normas de lealtad comercial y competencia desleal, al afectar tanto a los consumidores como al resto de los comercios del sector.