Reanudaron la paritaria docente en San Juan: qué pidieron en la previa

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes volvió a activarse este miércoles por la tarde en el Centro Cívico, en una reunión clave que tiene como protagonistas a los representantes de UDAP, UDA y AMET, junto a funcionarios del Ejecutivo. El encuentro retoma el diálogo tras el cuarto intermedio dispuesto el lunes y se da en un contexto de fuerte tensión por los reclamos del sector.

Paritarias El Gobierno hizo una nueva oferta salarial, pero no conformó a los gremios docentes y elevará otra propuesta

En la previa, los sindicatos ya habían dejado en claro dos condiciones centrales para avanzar en cualquier acuerdo: que no se descuente el día de paro realizado el pasado 9 de abril y que los incrementos otorgados desde abril pasen a ser remunerativos y bonificables. Ambos puntos fueron planteados en la última reunión y volvieron a estar sobre la mesa en esta nueva instancia.

Del lado del Gobierno, participan el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez, y la titular de Educación, Silvia Fuentes, quienes llegan con la tarea de ajustar una oferta que, hasta ahora, no logró convencer a los docentes. Según fuentes oficiales, el margen financiero es acotado, marcado por la caída en la recaudación provincial y en los fondos de coparticipación.

La última propuesta incluyó un bono de $120.000 por única vez y no remunerativo -previsto para pagarse este mismo miércoles-, junto a una suba escalonada del valor índice del 2% en mayo y 3% en junio, además de mejoras en ítems como conectividad y radios. Sin embargo, la oferta fue rechazada por los gremios, que exigen una recomposición real frente a la inflación.

En ese marco, desde UDA -el gremio que conduce Karina Navarro- remarcaron que el punto de partida de la negociación debe ser el blanqueo de todas las sumas en negro. “Sin este paso, no hay recomposición real posible”, sostuvieron, al tiempo que insistieron en la implementación de una cláusula gatillo atada al índice de precios.

Además, los sindicatos advirtieron sobre irregularidades en la liquidación salarial de marzo, particularmente en el pago de radios, y reclamaron que los recibos de sueldo estén disponibles en tiempo y forma, sin segmentación de conceptos.