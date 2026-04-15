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Nueva reunión

El Gobierno de San Juan y los gremios docentes buscan destrabar la discusión salarial

Luego del rechazo a la oferta inicial el lunes, se retoma la paritaria este miércoles en busca de un acuerdo que frene la pérdida del poder adquisitivo en los bolsillos de los maestros de San Juan.

Por Redacción Tiempo de San Juan
La paritaria docente se reanuda este miércoles. En la foto, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez durante uno de los encuentros.&nbsp;

La paritaria docente se reanuda este miércoles. En la foto, el ministro de Economía, Roberto Gutiérrez durante uno de los encuentros. 

La negociación salarial entre el Gobierno de San Juan y los gremios docentes se retoma este miércoles en el Centro Cívico, con la participación de los ministros de Economía, Roberto Gutiérrez, y de Educación, Silvia Fuentes, quienes se sientan nuevamente a la mesa con los secretarios generales de UDAP, UDA y AMET. Tras el cuarto intermedio decidido el pasado lunes, la administración provincial llega con la tarea de pulir una oferta que resulte aceptable para los trabajadores del sector, aunque desde fuentes gubernamentales advirtieron que existe un margen financiero muy estrecho para realizar mejoras sustanciales.

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Esta nueva instancia de diálogo se da tras una extensa jornada celebrada el lunes 13 de abril, en la cual el Ministerio de Educación presentó una propuesta que no logró satisfacer las expectativas sindicales. En esa ocasión, el Gobierno ofreció un bono de 120.000 pesos por única vez y de carácter no remunerativo, con fecha de pago prevista precisamente para este miércoles 15 de abril. Además, la oferta inicial incluía un incremento en la bonificación por radio para los coeficientes 4, 5, 6 y 7, el pago del concepto de conectividad junto con el sueldo y una suba escalonada del valor índice del 2% en mayo y 3% en junio, sujeta a una revisión inflacionaria posterior. No obstante, el Ministro Gutiérrez subrayó en ese momento la preocupante caída en la recaudación provincial y en los fondos de coparticipación nacional como principales limitantes.

La respuesta de los gremios viene siendo firme en el reclamo de una recomposición salarial real frente a la inflación acumulada. Los representantes sindicales manifestaron que cualquier acuerdo debe partir de la base de que todos los incrementos desde el mes de abril posean carácter remunerativo y bonificable para la totalidad de los cargos y horas cátedra, asegurando así el respeto por la carrera docente. Asimismo, UDA plantea la necesidad imperiosa de implementar una cláusula gatillo que ajuste los sueldos de manera automática según el índice de precios del INDEC, argumentando que es el único mecanismo lógico para evitar que los educadores continúen financiando el sistema con salarios que consideran de pobreza.

Por otro lado, los gremios denunciaron anomalías en el pago de ítems como los radios durante el mes de marzo y exigirán que los recibos de sueldo estén disponibles en tiempo y forma, eliminando la segmentación en los pagos. Además, se mantienen en la mesa de discusión temas históricos como las titularizaciones docentes, la situación de los centros educativos de nivel secundario (CENS) y el cierre de salas de nivel inicial.

Ante la falta de una propuesta que los satisfaga, los sindicatos ratificaron que el plan de lucha iniciado con la movilización del pasado 9 de abril se mantiene firme, permaneciendo en estado de alerta permanente mientras se aguardan los resultados del encuentro de hoy.

El comunicado de UDA

El único gremio que informó sobre cómo va a la reunión de este miércoles es UDA. Este es el comunicado completo del sindicato que lidera Karina Navarro:

"UDA SAN JUAN: REUNIONES DE DELEGADOS - CONCLUSIONES

Tras las dos reuniones mantenidas con delegados y afiliados, se ha unificado la postura que se elevará hoy para el tratamiento paritario.

PUNTO DE INICIO DE LA NEGOCIACIÓN:

Como base para cualquier acuerdo, se plantea llevar todas las sumas en negro a conceptos remunerativos y bonificables, aplicables a la totalidad de los cargos y horas cátedra. Sin este paso, no hay recomposición real posible.

• Irregularidades en Liquidación: Del análisis del Decreto Nº 456-2026 de marzo, surgieron anomalías y faltas en el pago de Radios que se plantearán hoy en la mesa salarial.

• Gestiones de UDA: Gracias a las presentaciones del gremio, existe la promesa ministerial de que los recibos estén disponibles a término y se elimine la segmentación del sueldo (pago de conectividad junto con el salario). Seguiremos atentos hasta que se vea reflejado.

• Situación Crítica: Se expuso la realidad de muchos colegas que hoy se ven obligados a pedir préstamos para cubrir sus necesidades básicas.

• Cláusula Gatillo por Inflación: Es el único mecanismo lógico para no perder poder adquisitivo.

• Se ratifica el reclamo por titularizaciones, expedientes adeudados y la situación de la obra social, entre otros puntos que figuran en el acta, pago integro del día de paro.

No buscamos una propuesta 'superadora', buscamos una propuesta que dignifique a la docencia. El docente quiere estar en el aula, pero no puede seguir financiando el sistema con sueldos de pobreza.

Tal como se expresó masivamente en las calles el pasado 9 de abril, el sindicato ratifica que el plan de lucha, en estado de alerta y movilización, sigue más firme que nunca".

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